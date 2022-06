Landkreiswallfahrt fällt zum dritten Mal in Folge aus

Von: Markus Schwarzkugler

Über 1000 Gläubige und Pilger kamen im Jahr 2018 zur Landkreiswallfahrt nach Maria Thalheim. © Thomas Obermeier

Die Erdinger Landkreiswallfahrt nach Maria Thalheim fällt zum dritten Mal in Folge aus. Grund ist diesmal nicht Corona.

Maria Thalheim – Ein Massenphänomen ist die Landkreiswallfahrt nach Maria Thalheim. Genauer gesagt wäre sie es. Wäre in den vergangenen Jahren alles nach Plan gelaufen, würde heuer die 70. Auflage stattfinden. Doch nach zwei Jahren coronabedingter Pause folgt nun die dritte Absage in Folge. Termin wäre Sonntag, 26. Juni, gewesen. Hintergrund ist diesmal aber nicht das Virus.Für die Ausrichtung ist das Wallfahrtskuratorium zuständig. Darin vertreten sind neben Landkreisdekan Michael Bayer unter anderem Fraunbergs Bürgermeister Hans Wiesmaier und Landrat Martin Bayerstorfer. Letzterer lädt in der Regel offiziell im Namen des Dekans, des Kuratoriums und des Kreiskatholikenrats zur Wallfahrt ein. Doch das wird auch heuer nicht der Fall sein.

Wie aus dem Landratsamt zu erfahren ist, hat sich das Kuratorium seine Entscheidung nicht leicht gemacht – und bedauert sie. Doch es fänden nun nach der Corona-Zwangspause parallel zu viele Großveranstaltungen statt, am 26. Juni unter anderem in Isen, Esterndorf und Langengeisling. An anderen Sonntagen – Stichwort Ausweichtermin – sehe es nicht viel anders aus. Zumal auch viele ausgefallene Veranstaltungen nachgeholt werden.

Das Kuratorium befürchtete einen deutlichen Rückgang der Besucher- und Ehrengast-Zahlen. Die bislang letzte Landkreiswallfahrt, die 67. Auflage, fand am 23. Juni 2019 statt. 2023 soll es dann wieder so weit sein.

Das Event war stets ein Publikumsmagnet mit rund 1000 Wallfahrern. 2011, als Kardinal Reinhard Marx zu Gast war, zählte man sogar 3000 Menschen. Erstmals wurde eine Wallfahrt nach Thalheim 1419 urkundlich erwähnt. Das 600. Jubiläum wurde 2019 groß gefeiert.

Maria Thalheim gehört zu den ältesten Wallfahrtsorten in Bayern. Bei der Landkreiswallfahrt waren viele Bischöfe, Kardinäle, Äbte und namhafte Persönlichkeiten aus dem kirchlichen Leben dabei, 1988 auch der spätere Papst Josef Ratzinger, damals Kardinal.