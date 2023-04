Linienbus hält an, VW prallt ihm ins Heck

17-Jährige leicht verletzt

Von Hans Moritz schließen

Eine Verkettung unglücklicher Umstände hat am frühen Mittwochabend dazu geführt, dass sich eine 17-Jährige in einem Linienbus leicht verletzt hat.

Fraunberg - Die Erdinger Polizei teilt mit, dass ein 58-Jähriger mit seinem VW von Maria Thalheim in Richtung Unterbierbach unterwegs gewesen sei. In Oberbierbach (Gemeinde Fraunberg) bemerkte er zu spät, dass vor ihm der Bus stoppte, um an einer Haltstelle Fahrgäste aussteigen zu lassen. Der VW prallte ins Heck des Busses. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eine 17-jährige Insassin, die auf dem Weg zur Tür war, zu Boden geschleudert. Dabei erlitt sie Abschürfungen an der linken Hand und am Kopf, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 25 000 Euro. Während der Pkw abgeschleppt werden musste, konnte der Bus die Fahrt aus eigener Kraft fortsetzen. ham