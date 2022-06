88-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Von: Hans Moritz

Frontal gegen einen Baum prallte der Citroen des 88-Jährigen nahe Tittenkofen. Der Fahrer starb. © Günter Herkner

Die Wartenberger Straße von Langengeisling nach Tittenkofen ist kurvenreich und gilt als Unfallschwerpunkt. Doch die tödliche Kollision am Samstag ist auf gerader Strecke passiert. Ein 88 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Erding kam dabei ums Leben.

Tittenkofen - Lukas Kestel von der Erdinger Polizei teilt mit, dass der Rentner gegen 11 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Tittenkofen unterwegs gewesen sei. Warum der Citroen Saxo auf gerader Strecke plötzlich von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, muss die Polizei beziehungsweise ein unfallanalytischer Gutachter noch klären. Möglicherweise erlitt der Rentner plötzlich eine akute Erkrankung.



Eine Streife der Erdinger Polizei traf als Erste an der Unfallstelle ein. Die Beatmen zogen den schwerst verletzten Fahrer aus dem Wrack und leisteten Erste Hilfe. Wenig später traf der Rettungsdienst ein, der sofort mit der Reanimation begann. Doch ohne Erfolg, der 88-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der DRF-Rettungshubschrauber Christoph München mit einer Notärztin an Bord flog leer wieder zurück zu seinem Standort Klinikum Großhadern.



Im Einsatz waren neben Polizei und BRK-Rettungsdienst mit Notarzt die Feuerwehren Reichenkirchen, Bockhorn, Langengeisling und Grünbach.



Zur Unfallaufnahme und Erstellung eines Gutachtens blieb die Staatsstraße rund vier Stunden lang komplett gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 4000 Euro.



Der 88-Jährige ist der vierte Unfalltote im Landkreis Erding in diesem Jahr. Erst vor knapp zwei Wochen war eine 16-Jährige aus Isen bei einem Verkehrsunfall nahe Haag tödlich mit ihrem Motorroller verunglückt. ham