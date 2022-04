Hohe Nachfrage und steigende Preise: Zimmerer-Innung zieht Bilanz

Von: Friedbert Holz

Dachziegel werden immer teurer, erklärte der Hersteller Martin Zwiselsperger (r.) in seinem Fachvortrag vor Erdinger Zimmerer-Innung. © INNUNG

Die Erdinger Zimmerer-Innung hat keine Nachwuchs-, aber Materialsorgen.

Oberbierbach – Den Zimmerern im Landkreis geht es gut – trotz steigender Preise und Lieferzeiten beim Baumaterial. Zu diesem Ergebnis kamen rund 45 Zimmerer aus dem Landkreis in der Frühjahrsversammlung der Innung im Gasthaus Strasser in Oberbierbach.

„Unser Beruf ist moderner geworden, seine Ausübung ist körperlich nicht mehr ganz so fordernd und gefährlich wie früher und damit attraktiver“, lautete das Fazit von Obermeister Georg Lippacher aus Ottenhofen. Allerdings müsse auch die Ausbildung bei diesem Trend mitziehen. Daher freute sich Lippacher, dass die Berufsschule Erding nun über den Sachaufwandsträger, das Landratsamt, eine zu 90 Prozent bezuschusste CNC-Anlage bekomme. Dabei handelt es sich um eine Werkzeugmaschine, die durch den Einsatz von Steuerungstechnik Werkstücke mit hoher Präzision auch für komplexe Formen automatisch herstellen kann.

Zimmerer-Branche stark von steigenden Materialpreisen getroffen

Die Ausbildung selbst laufe immer noch sehr gut, auch sei genügend Nachwuchs vorhanden, wie Lehrlingswart Rupert Wagner aus Buch am Buchrain mitteilte. 85 Auszubildende aus den Landkreisen Erding und Freising gebe es derzeit. Nach drei Jahren Lehre dürfen sich diese dann als gesuchte Facharbeiter bewerben.

Die Zimmerer-Branche sei derzeit jedoch stark von gestiegenen Materialpreisen betroffen, Das betreffe laut Wagner vor allem Dämmstoffe und Dachziegel. Den Preisanstieg bestätigten in ihren Vorträgen Dachplattenhersteller Martin Zwislsperger von der Wertinger Firma Creaton, und Sebastian Klopfer von der Firma Steico aus Feldkirchen, Produzent von Dämmmaterial.

Personalwechsel beim Vorstand der Zimmerer-Innung

Birgit Link von der Geschäftsstelle der Zimmerer-Innung in Erding verlas im Anschluss die Jahresrechnung 2021, die mit Einnahmen in Höhe von rund 71 000 Euro und Ausgaben von rund 69 000 Euro abschloss. Das empfanden die Kassenprüfer Sebastian Haindl aus Grucking und Georg Eichinger sen. aus Kalling als in Ordnung. Auch den Haushaltsplan für das laufende Jahr, der in Einnahmen und Ausgaben mit je 70 000 Euro beziffert ist, genehmigte die Versammlung einstimmig.

Was eine neue personelle Besetzung angeht, zieht sich Georg Eichinger sen. von seinem Amt als Revisor zurück, sein Nachfolger wird Florian Körner (Neufinsing). Die Zimmerer wählten zudem ein neues Vorstandsmitglied: Künftig zählt Tobias Eichinger zum Kreis der Entscheider in der lokalen Innung. Er übernimmt den elterlichen Betrieb in Kalling. Im weiteren Verlauf des Abends gab Obermeister Lippacher noch bekannt, dass sich die Innung wieder bei den Gewerbetagen in Erding am Wochenende, 28./29. Mai, präsentieren wird.

