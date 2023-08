Erst Komparsin, dann Gameshow-Kandidatin

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Wer bleibt aus diesem Kreis am Ende übrig? 100 Teilnehmer treten an, nur eine Person erhält ein Preisgeld in der Sat.1-Show „99“. Ob Sabine Liebl aus Tittenkofen die 99 000 Euro abgreift? © Sat.1/Julia Feldhagen

Sie kommt aus Tittenkofen, war schon in TV-Serien wie „Um Himmels Willen“, „Rosenheim Cops“ oder „Der Alte“ zu sehen. Und jetzt auch in einer Gameshow auf Sat.1. Wer nun denkt, das kann ja nur die Monika Gruber sein, irrt. Gemeint ist Sabine Liebl. Ab Montag, 21. August, ist sie Kandidatin in der – bereits aufgezeichneten – Sendung „99 – Eine:r schlägt sie alle“, in der es um nichts weniger geht als: 99 000 Euro.

Tittenkofen – Für diejenigen, die die Show bislang nicht gesehen haben, eine kurze Erklärung: 100 Kandidaten treten in 99 Spielrunden gegeneinander an. In jeder Runde muss eine vermeintlich simple Aufgabe gelöst werden – etwa einen Luftballon so lange aufblasen, bis er platzt. Der Kandidat, der die meiste Zeit zur Lösung der Aufgabe benötigt oder am weitesten davon entfernt ist, muss die Show verlassen. Am Ende – nach fünf abendfüllenden Sendungen immer Montags zur Primetime um 20.15 Uhr – bleibt eine Person übrig, die das Preisgeld erhält.

Sabine Liebl aus Tittenkofen tritt ab Montag bei der Sat.1-Gameshow „99“ an. © Sat.1/Julia Feldhagen

Nervenkitzel pur also für die Teilnehmer? Liebl nickt: „Man ist schon besonders nervös, gerade am Anfang, weil man nicht als Erster rausfliegen will. Man hat die anderen Kandidaten ja eben erst kennengelernt beim Dreh, da will man nicht gleich gehen“, sagt die 33-jährige Kinderpflegerin. Manche Aufgaben kamen ihr aus der Kita bekannt vor, etwa Ballspiele. „Es ist für jeden was dabei – ob Konzentration, Schnelligkeit, ruhige Finger. Eigentlich simple Spiele, aber vor der Kamera ist man eben sehr nervös.“

Zur Sendung gekommen ist die Mutter eines 16-jährigen Sohnes rein zufällig. „Ich habe das Internet durchforstet, weil ich gerne Komparsenjobs machen.“ Deshalb war sie in besagten TV-Serien schon mal – zumindest kurzzeitig – zu sehen. Bei der Suche stieß Liebl auf eine Anzeige von „99“: „Ich habe mich dann beworben und wurde genommen. Die Sendung hatte ich davor nie so richtig verfolgt, ich bin aber immer offen für was Lustiges.“

Liebl erstellte ein Vorstellungsvideo und setzte sich zusammen mit 99 weiteren Kandidaten unter tausenden Bewerbern durch. Ein Casting gab es nicht. Ein Entscheidungskritierium war vielleicht auch, wer wirklich drei Wochen Zeit hat, am Dreh in Duisburg teilzunehmen, vermutet die Tittenkofenerin schmunzelnd. Sie schaufelte sich die drei Wochen vergangenen Oktober frei, nahm Urlaub. Untergebracht waren die Kandidaten in einem Hotel in Oberhausen.

Die Bühne ist Liebl eigentlich gewohnt, denn sie ist im Theaterverein Bockhorn. Aber vor der TV-Kamera, das sei doch „ein anderes Level an Nervosität. Das ist ein Kopfding, ein gewisser Adrenalinkick. Man muss schauen, sich bei den Spielen irgendwie runterzubringen“. Sie sei „ein total geselliger Mensch, der gerne neue Leute kennenlernt. Wie leben die, was machen die so? So was interessiert mich“, sagt die 33-Jährige. Mit den Kandidaten der Gameshow seien Freundschaften entstanden, „wir sind alle noch auf Whatsapp verbandelt. Die, die etwas näher beinander wohnen, machen Treffen aus“. Etwas, das bleibt nach den aufregenden Wochen vergangenen Herbst, nach denen nur eine der 100 Personen mit Geld nach Hause ging.

Ihr Sohnemann war übrigens beim Dreh nicht dabei, Begleitpersonen gab es keine. „Aber er unterstützt mich immer, wobei ihm wichtig ist, dass er selber nichts machen oder gar vor der Kamera stehen muss“, erzählt die Mama lachend.

In ihrer Freizeit genießt sie neben dem Theaterverein das Meditieren oder Yoga. „Und ich bin gerne in der Natur oder mache was mit Freunden“, erzählt die 33-Jährige. Was das Thema TV angeht, ist sie eine vom alten Schlag, während viele andere Menschen in ihrem Alter längst nur noch auf Streamingdienste zurückgreifen und „on demand“, also auf Abruf, schauen. „Ich zappe noch gerne von Sender zu Sender, schaue Shows im linearen Fernsehen. Ich find’s schee, wenn bei Sendungen wie ,99‘ noch normale Leute, mit denen man mitfiebert, und nicht so Stars dabei sind“, sagt sie.

Wie lange Liebl nun bei „99“ dabei ist? Das darf sie natürlich nicht verraten. Die Chancen stehen aber gut, dass es mehr Bildschirm-Zeit wird als bei ihren Komparsen-Auftritten.