Erzeugergemeinschaft Erding: Die Sorgen der Getreidebauern

Die Erzeugergemeinschaft für Qualitätsgetreide in Erding und Umgebung hat einen neuen Vorstand gewählt. Exportschwierigkeiten, Käferbefall und ein Unfall überschatten das vergangenen Jahr.

Grucking – Die Erzeugergemeinschaft für Qualitätsgetreide in Erding und Umgebung hat in ihrer Versammlung im Gasthaus Rauch im Fraunberger Ortsteil Grucking ihren Vorstand neu bestimmt. Drei Jahre ist die Wahlperiode für drei Vorsitzende und vier Beiräte. Vorsitzender Franz Bauschmid wurde mit 32 von 33 Stimmen wiedergewählt, die Stellvertreter Florian Burgholzer und Josef Hupfer wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Für den Beirat kandidierten Andreas Huber, Stellvertretender Kreisobmann Michael Hamburger, Stefan Hermann und Caroline Brielmair, sie wurden alle gewählt.

Landrat Martin Bayerstorfer und seine Mitarbeiterin Katrin Neueder erhielten bei dieser Veranstaltung die Gelegenheit, die neue Landkreis-Marke vorzustellen. Bayerstorfer übte scharfe Kritik an der Tendenz, dass zu jeder Jahreszeit alles verfügbar sein soll. Die Regionalität dürfe, meinte er, nicht allein auf landwirtschaftliche Produkte beschränkt bleiben. Auch Dienstleistungen seien eine Wertschöpfung. Die Erzeugergemeinschaft könne das nutzen, auch wenn der Landwirt Direktvermarkter sei. Ziel sei die Gründung eines Vereins oder einer Genossenschaft, die das Thema voranbringe und das Markenzeichen „Echt Erding“ führen dürfe.

Die Mitgliederzahl steigt. 187 Getreidebauern sind jetzt in der Erzeugergemeinschaft organisiert, zwei mehr als im Vorjahr. Die Getreideernte im vergangenen Jahr war in einigen Bereichen zufriedenstellend. So konnten den Landwirten teilweise deutlich höhere Zuschläge als zunächst gedacht ausgezahlt werden. Zugleich hat der Vorstand bei Pflanzenschutzmitteln und Saatgetreide aus eigener Vermehrung Rabatte für die Mitglieder aushandeln können, wie Geschäftsführer Franz Brandmayer berichtete. Die Erzeugergemeinschaft organisiert Fortbildungen für ihre Mitglieder: So hat sie mit 51 Personen einen Gutsbetrieb in Tschechien besichtigt und einen Feldtag organisiert. Heuer geht es – spannend für die Erzeuger von Braugerste – zu einer Mälzerei in Inkofen (Gemeinde Schierling).

Sorgen haben die Getreidebauern genug: So ist immer wieder auch Korn- oder Blattkäferbefall festzustellen. Ursache könnte eine nicht ausreichende Belüftung der Lagerstätten bei den Landwirten sein. Die Marktlage entwickelt sich für die Getreidebauern eher mäßig. Vor allem aus Russland werde neuerdings der Druck immer größer, die Exporte nach Italien etwa würden durch die höheren Transportkosten immer schwieriger. Thomas Stemmer von der BayWa fasste zusammen: „Das Getreide läuft nicht so ab, wie wir uns das vorgestellt haben.“ Und es gehe im Zweifel immer gleich um ganz große Mengen.

Die fehlen auch am regionalen Markt, bedingt durch einen schweren Unfall in einer großen Mühle, die für den örtlichen Erzeuger aber enorm wichtig sei. Zwar seien die Reparaturarbeiten im Gange, es werde wohl auch die Kapazität in absehbarer Zeit wieder hochgefahren werden können, aber aktuell könne dort nichts mehr untergebracht werden, machte der BayWa-Mann in seinem letzten Auftritt vor seinem Ruhestand deutlich. (Klaus Kuhn)