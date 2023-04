Feuer in Kfz-Werkstatt: Großalarm in Grucking

Von: Hans Moritz

Rasch waren zahlreiche Feuerwehren vor Ort. Ein Großbrand konnte verhindert werden. © Günter Herkner

„Brand Lagerhalle“ lautete das Alarmstichwort am Montagnachmittag für zahlreiche Feuerwehren aus Erding und dem nördlichen Landkreis sowie den Katastrophenschutz.

Grucking - In einer Kfz-Werkstatt an der Kreisstraße in Grucking (Gemeinde Fraunberg) war gegen 16.45 Uhr ein Brand ausgebrochen. Kreisbrandrat Willi Vogl berichtet: „Es handelte sich um einen Elektrobrand in einer Lackierkabine.“ Die ersten eintreffenden Feuerwehren konnten Schlimmeres verhindern. Das Gebäude wurde entlüftet. Ein Beteiligter, allerdings keine Einsatzkraft, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Erding hat die Ermittlungen übernommen, am wahrscheinlichsten ist ein technischer Defekt. In der Werkstatt hat es vor einigen Jahren nicht nur schon einmal gebrannt, es war auch schon zu einem Ölunfall gekommen. ham