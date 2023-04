Fraunberg: Feuerwehr ist schon fleißig fürs große Fest

150. Geburtstag: Fünf Tage Party – Programm steht, Vorverkauf läuft

Groß ist die Vorfreude bei den 180 Mitgliedern: Die Freiwillige Feuerwehr Fraunberg feiert in knapp einem Monat anlässlich ihres 150. Geburtstags ihr Gründungsfest, und zwar fünf Tage lang. Vorverkauf beziehungsweise Anmeldung für ein paar Veranstaltungen läuft bereits.

Fraunberg – Gefeiert wird von Mittwoch, 17., bis Sonntag, 21. Mai mit viel Programm. Die Gründung der Wehr im Jahr 1873 wird durch eine Gründungsurkunde im Münchner Staatsarchiv bezeugt. Der Jubelverein feiert das Jubiläum mit vielen Feuerwehren und den Fraunberger Ortsvereinen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Die Feuerwehrler sind schon fleißig im Einsatz, um die Halle bei der Familie von Fraunberg an der Schlossstraße in eine schmucke Festhalle zu verwandeln. Festwirt ist der Wartenberger Gastronom Anton Müller. „Das Festbier vom Erdinger Brauhaus schenken wir Feuerwehrler selber aus“, sagt Vorsitzender Georg Atzberger.

Die Feierlichkeiten beginnen am Mittwoch, 17. Mai, um 17 Uhr mit einer symbolischen Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal für die verstorbenen Vereinsmitglieder. Anschließend ist offizieller Bieranstich am Fraunberger Rathausplatz, bei dem 50 Liter Freibier, gestiftet vom Schirmherrn, Bürgermeister Hans Wiesmaier, ausgeschenkt werden. Nach dem Auszug in die Festhalle beginnt um 19 Uhr das Watt-Turnier. Anmelden kann man sich dafür per E-Mail an 150jahre@feuerwehr-fraunberg.de. Als erster Preis winkt hier ein Herbstfest-Tisch im Weißbierzelt in Erding für zehn Personen inklusive 20 Massen und zehn Hendl, als zweiter Preis Karten für das GOP Varieté-Theater in München inklusive Menü.

Am Donnerstag ist Vatertag beziehungsweise Christi Himmelfahrt, ab 12.30 Uhr nach dem Mittagstisch steht ein großes Treffen der Landkreis-Böllerschützen an. Ab 16 Uhr wird für bayerische Unterhaltungsmusik gesorgt.

Der Freitag beginnt um 13 Uhr mit dem Seniorennachmittag des Landkreises. Ab 18 Uhr steigt das Weinfest mit der Partyband Groove Garage, dazu gibt es einen großen Barbetrieb. Für einen unterhaltsamen Abend sorgt am Samstag ab 19 Uhr der niederbayerische Witze-Kabarettist Fonse Doppelhammer. Tickets für 24 Euro kann man sich bereits sichern unter www.okticket.de oder für 22,50 Euro bei der VR-Bank Fraunberg zu den regulären Schalter-Öffnungszeiten.

Am Festsonntag, 21. Mai, ziehen die 17 Vereine, Ehrengäste und Bürger nach dem Weißwurstessen zum Festgottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrer Richard Greul und Diakon Christian Pastötter am Gemeindezentrum in der Ortsmitte. Anschließend ist gemeinsames Mittagessen in der Festhalle mit Ansprachen und Übergabe der Erinnerungsgeschenke. Zur Unterhaltung spielt die Wartenberger Marktkapelle auf.

Thomas Obermeier