Maria Thalheim: Fischerfreunde haben viele Gäste an der Angel

Viel los war wieder auf dem Thalheimer Dorfplatz. Vorsitzender Franz Flieher (vorne, r.) war mit dem Verlauf des zweitägigen Fischerfests zufrieden. Besonders am Sonntagmittag wurde es voll. Im Hintergrund: die Wallfahrtskirche. © Tom

Petrus ist nicht umsonst der Schutzpatron der Fischer. Beim zweitägige Fischerfest des Sportfischereivereins Dorfen- Altenerding auf dem Dorfplatz in Maria Thalheim hat er für gutes Wetter gesorgt. Nur am Samstagabend gab es einen kurzen Regenschauer. „Dafür haben wir ja extra zwei Zelte aufgestellt, die am Sonntag bei schönstem Sommerwetter dann als angenehmer Schattenspender dienten“, bilanzierte Vereinsvorsitzender Franz Flieher.

Maria Thalheim – Seit über 20 Jahren sorgen die Fischer mit familienfreundlichen Preisen und hoher Qualität ihrer Spezialitäten für einen Besucheransturm. Stammgast seit vielen Jahren ist der ehemalige Landkreisvorsitzende der Fischervereine, der Erdinger Helmut Trinkberger, der mit Ehefrau Marianne vor Ort war. „Die Fische schmecken hervorragend, und zudem kenne ich Franz Flieher schon lange“, so Trinkberger.

Flieher zollte seinen Fischern für ihren Zusammenhalt großes Lob, wobei er sich besonders bei der Fischerjugend bedankte. „Vier Tage lang mit Auf- und Abbau leisten etwa 50 unserer Mitglieder fürs Fischerfest Höchstleistungen. Dazu kommen noch die Arbeitsstunden unserer Frauen, die vor allem mit Kuchenbacken das Fest unterstützen“, so Flieher.

Schon am Samstag war viel los. Bier und Festtische sowie Sonnenschirme hatte wieder die Taufkirchener Brauerei geliefert. „An beiden Tagen arbeiteten unsere Fisch-Grillspezialisten am Limit, um die Wartezeiten der hungrigen Besucher so kurz wie möglich zu halten“, sagte Flieher.

Joachim und Liselotte Homann aus Fraunberg waren mit dem Fahrrad gekommen. „Dieser Termin steht bei uns jedes Jahr fest im Kalender“, so die beiden Fisch-Freunde. Angeboten wurden Steckerlfische – Forellen und Makrelen, die es auch frisch geräuchert aus der Räucherhütte gab. Auch Fischsuppe, Calamari, Fischfilets, Fisch-Nuggets und Fischsemmeln gab es. Und der besagte Kuchen fanden reißenden Absatz.