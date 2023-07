25 Jahre Evangelisch-Lutherisches Dekanat Freising: Die Kirche, ein offenes Haus

25 Jahre Evangelisch-Lutherisches Dekanat feierten Hunderte Protestanten im Fraunberger Schlosspark. Ein Gottesdienst mit aktuellem Bezug.

Fraunberg – Mit gezielten Hammerschlägen auf die alte Schlossglocke hat Vincent von Fraunberg am Samstag um 11 Uhr einen ganz besonderen Gottesdienst eingeläutet: Das 25. Jubiläum des evangelisch-lutherischen Dekanats Freising, das auch für den Landkreis Erding zuständig ist. Bei schönem Sommerwetter im herrlichen Schlossgarten suchten die zahlreich erschienenen Besucher Schattenplätze unter vielen Sonnenschirmen.

Der Gottesdienst, zu dem Gläubige aus den zehn Kirchengemeinden der Landkreise Freising, Erding und des nördlichen Ebersberg gekommen waren, stand unter dem Motto „Gott und das Leben feiern“. 31 Bläserinnen und Bläser des Dekanats umrahmten unter der Leitung von Landesposaunenwart Dieter Wendel aus Nürnberg den vom Freisinger Dekan Christian Weigl zelebrierte Freiluftgottesdienst musikalisch.

+ Stolze Königskinder wurden beim Kindergottesdienst mit Susanne von Nagell (l.) gekrönt. © Thomas Obermeier

Weigl blickte auf die Entstehung des Dekanats, das damals dem neuen Flughafen im Erdinger Moos geschuldet war, zurück. Am 1. Juli 1998 sei ein Dekanat entstanden, das „die Veränderungen mitgeht und Menschen einlädt, ihren Glauben zu leben, ihnen hilft, Heimat und Anknüpfungsmöglichkeiten zu finden“, sagte der Dekan.

„Die Zeiten werden nicht leichter“, sagte Weigl. Vor fünf Jahren zählten die zehn Kirchengemeinden noch 36 000 Protestanten. Mittlerweile sind esnur noch rund 30 000. Allein in den vergangenen zwei Jahren habe man 1000 Austritte zu beklagen gehabt, rechnete er vor. Weigl hofft künftig auf engeren Zusammenhalt und sieht das Jubiläum als Startschuss, sich gemeinsam auf den Weg in die Zukunft zu machen.

Volker Labitzke vom Dekanatsausschuss trug die Lesung aus dem 14. Kapitel des Lukas-Evangelium vor. In der thematisch passenden Bibelstelle geht es darum, dass die Menschen Einladungen von Gott nicht annehmen.

„Wir alle in den Kirchengemeinden wollen Menschen einladen“, spannte Weigl den Bogen zur aktuellen Situation. „Wir lassen unsere Köpfe rauchen, wie wir für Menschen attraktiv sein können.“ Offenheit sei das Zauberwort, niedrigschwellige Angebote. „Wir leben in keinen einfachen Zeiten. Viele Menschen lassen sich nicht einladen, das kratzt am Selbstverständnis. Sind wir noch vollwertige Gemeinde oder Pfarrer?“

Außerdem stelle sich die Frage, wo das Ende der Offenheit erreicht sei, weil die Kirche dadurch ihre Identität und Relevanz bedroht sieht. „In Zeiten wie diesen den Weg zu finden zwischen einer zeitgemäßen, modernen Offenheit und dem Bewahren der eigenen Identität ist eine unglaublich schwierige Aufgabe, auch in unserem Dekanat.“

Kirche sei immer weniger gesellschaftlich relevant. Häufig mache das die Kirchenvertreter ein wenig ratlos und hilflos. „Lassen Sie uns den Mut haben, Kirche so zu leben, dass wir uns öffnen, ohne Angst, irgendetwas zu verlieren. Durchaus stolz drauf, was in diesem Dekanat alles bereits passiert, und zwar unkompliziert, undramatisch und selbstverständlich. Wir sind richtig gut“, sagte der Dekan. „Offenheit ist etwas Gutes, Sinnvolles und Bereicherndes.“

+ 31 Bläserinnen und Bläser des Dekanats umrahmten unter der Leitung von Landesposaunenwart Dieter Wendel aus Nürnberg den Freiluftgottesdienst musikalisch. © Thomas Obermeier

Offenheit sei in diesen Zeiten der schwindenden Kirchenmitgliederzahlen schon allein aus organisatorischen Gründen notwendig. Wenn zwei Gemeinden einen Gemeindebrief machen, finde das sicher nicht jeder toll. Ebenso, wenn zwei Gemeinden eine Stelle ausschreiben für gemeinsame Konfirmandenarbeit. Aber das sei weder der Untergang einer dieser Gemeinden noch der Konfirmandenarbeit, sondern eröffne eine Zukunft, von der alle etwas haben. „Diese Lösung ist meines Erachtens nach die einzig denkbare im Geist Jesu. Wir glauben doch nicht im Ernst, liebe Mitchristen, dass unsere Gemeinde untergeht, wenn der Konfiunterricht mit der Nachbargemeinde stattfindet.“

Zum Mitfeiern waren auch Ehrengäste gekommen, darunter der Ruhestandsgeistliche Dekan Jochen Hauer, Fraunbergs Diakon Christian Pastötter, die drei Fraunberger Bürgermeister Hans Wiesmaier, Hans Rasthofer und Anni Gfirtner sowie Erdings Vize-Landrat Franz Hofstetter. Bürgermeister Wiesmaier sagte in seiner Ansprache: „Wir dürfen nie aufhören, neu anzufangen. Machen wir aus der Not eine Tugend.“

Für die Kinder fand ein eigener Kindergottesdienst in der Halle des Schlosses statt. Diesen leitete Susanne von Nagell. Anschließend gab es ein reichhaltiges Mittagessen für alle. Auch nachmittags wurde weitergefeiert, mit Kaffee und Kuchen und für die Kinder Spaß und Spiel im Schlossgarten. Dazu spielte die Dixi-Band „Jazz Kids“ Musik aus New Orleans, Jazz und Blues. Wer ein Andenken mit nach Hause nehmen wollte, konnte für fünf Euro eine Dekanatskaffeetasse erwerben – und sich jeden Morgen an an das fröhliche Jubiläumsfest und die offene Kirche erinnern.

VON THOMAS OBERMEIER