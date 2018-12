Sie schießen das Christkindl an

Die krachenden Schüsse sind im ganzen Ort zu hören, Rauchschwaden hängen in der Luft. Langsam lösen sie sich auf, während die Kirchenglocken der Pfarrkirche St. Florian zur Christmette läuten. Jedes Jahr an Heiligabend wird in Fraunberg ein besonderes Brauchtum gepflegt. Die Böllerer des Schützenvereins St. Hubertus begrüßen auf dem Schlosshof mit Salutschüssen das Christkind – beim sogenannten Christkindlanschießen.

Fraunberg – „Seit 21 Jahren lassen wir damit eine alte, fast vergessene Tradition wieder lebendig werden“, sagt der ehemalige Böllerschussmeister Konrad Eschbaumer, der die Aktion mit seiner Truppe an Weihnachten 1997 wieder ins Leben gerufen hat. Regelmäßig treffen sich die 23 Mitglieder der Böllerabteilung zum Übungsschießen auf dem alten Flurbereinigungsplatz hoch über Fraunberg, damit die Schießabläufe zu Anlässen wie Böllertreffen, Hochzeiten, Vereinsjubiläen sowie runden Geburtstagen funktionieren und es kräftig kracht.

Festlich in Tracht gekleidet und ausgestattet mit Hand- Schaftböller und Böllerwerkzeugtasche sowie der schweren 40-Millimeter-Kanone der Gemeinde im Gepäck treffen sich um 15 Uhr vor Beginn der Christmette etwa 15 Böllerschützen am historischen Fraunberger Schlosshof. Mit Maria Daschinger und Andrea Gruber schießen seit 2009 mit Handböller sogar zwei Frauen mit.

Im Beisein der Schlossbesitzer und vieler schaulustiger Bürger, die auf dem Weg zur Christmette sind, machen die Schützen – ausgestattet mit Gehörschutz – zu lautstarken Kommandos von Schussmeister Günther Gruber ihre Böller und die Kanone schussbereit. Es folgen verschiedene Schussfolgen wie das Einzelfeuer, bei dem Gruber für jeden einzelnen Schützen das Zeichen zum Abdrücken gibt, das Lauffeuer (gleichmäßiger Lauf schnell oder langsam geschossen) oder die Salve (alle gleichzeitig).

Schon früher wurde die Geburt Jesu am Fraunberger Schloss mit Salutschüssen begrüßt. Einer der Letzten, der in Fraunberg diesen Brauch pflegte, war bis 1978 der Baron von Fraunberg. In der Rauhnacht stapfte er durch den knirschenden Schnee in den Park und gab kurze Feuerstöße aus seiner Schrotflinte ab. „Das Christkindlanschießen verbindet nach alter Tradition symbolisch die Geburt Jesu mit dessen Kreuzestod“, sagt Gruber, der seit 2007 das Kommando hat.

Mit einem Tablett voller Schnapserl bedankt sich die Schlossfamilie bei den Böllerschützen letztlich für die Traditionspflege. Nach sicherer Verwahrung der Böller und ihrer Ausrüstung machen sich die Schützen ebenfalls auf den Weg in die Christmette.

Anschließend feiern sie mit ihren Familien ein friedvolles Weihnachtsfest am bereits am Vormittag vorbereiteten Weihnachtsbaum.

Gruber weist darauf hin, dass das Anschießen jedes Jahr vorschriftsmäßig bei der Gemeinde und Polizei angemeldet wird, denn es gibt auch Bürger, die für das Brauchtum kein Verständnis haben.

Noch bis 1965, wenn die Kirchturmuhr an Heiligabend die achte Stunde schlug, ging eine Schießerei im Erdinger Holzland los. Mit Faustrohren, Stutzen, Musketen, Pirschbüchsen und Zwillingsflinten wurde das Christkind angeschossen – als Ausdruck des Glaubens. Dieser Brauch ist sogar schriftlich festgehalten, in einer Beschreibung der Pfarrei Rappoltskirchen aus dem Jahr 1936. Dann schien die Tradition zunächst endgültig einzuschlafen. Sie wurde nur noch bei den Weihnachtsschützen in Berchtesgaden bis heute weiter gepflegt. Und erst in jüngster Zeit wird er auch bei uns, durch die neu entstehenden Böllergruppen, wieder aufgenommen.

Heutzutage gilt es für einen Böllerschützen übrigens, ein tadelloses Führungszeugnis vorzulegen, in einer Prüfung das fachkundige Wissen in Theorie und Praxis über das Sprengstoffgesetz unter Beweis zu stellen und die körperliche und geistige Eignung mitzubringen. Zudem benötigt der Schütze eine Beschussbescheinigung mit Bestempelung auf dem Böller.

Thomas Obermeier