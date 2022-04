Zentrale Themen in Fraunberg: Abwasser, Trinkwasser, Hochwasser

Von: Friedbert Holz

Gut besucht war die Bürgerversammlung im Gasthaus Stulberger in Fraunberg. Bürgermeister Hans Wiesmaier (r.) konnte dazu rund 70 interessierte Bürger begrüßen. © Thomas Obermeier

Zentrales Thema in den Bürgerversammlungen der Gemeinde Fraunberg war das Wasser.

Fraunberg/Grucking – Wasser spielte eine große Rolle in den Bürgerversammlungen im Gasthaus Stulberger (Fraunberg) und im Gasthaus Rauch (Grucking). Haben doch viele Sorge darüber, wie Abwasser künftig bearbeitet werden kann, wie Maria Thalheim noch besser mit Wasser zu versorgen ist, welche Maßnahmen wirksam sind gegen Hochwasser. Zu diesen und zu weiteren Themen stand Bürgermeister Hans Wiesmaier Rede und Antwort.

„Nicht nur in schwierigen Zeiten hat es gut funktioniert, wenn wir zusammenhalten. Wir brauchen Strukturen für eine gute Zukunft, müssen uns aber auch morgen noch das leisten können, was wir uns heute anschaffen“, gab der Rathauschef als Motto aus. Anhand einer Präsentation, die demnächst auf der Gemeinde-Homepage abrufbar ist, zeigte er einige wichtige Projekte auf, wie etwa die Aktualisierung der örtlichen Kläranlage.

„Unsere Anlage wird so bald nicht mehr nutzbar sein, ihre wasserrechtliche Erlaubnis erlischt 2027. Vor allem bei der Klärschlamm-Entnahme haben wir Probleme, wir müssen ihn mobil entwässern, denn er darf nicht mehr wie früher auf den Feldern ausgetragen werden.“ Deshalb habe man drei Alternativen geprüft: einen Neubau, einen Anschluss an den Nachbarn Wartenberg und eine Verbindung zur Anlage des Abwasserzweckverbands Erdinger Moos (AZV) bei Eitting.

Kläranlage: Wirtschaftlichkeit spricht klar für den AZV-Anschluss

Dabei kristallisiere sich heraus, dass die Wirtschaftlichkeit klar für den AZV-Anschluss spreche, mit einer etwa neun Kilometer langen Abwasserdruckleitung von Fraunbergs Anlage aus und einem Pumpwerk bei Berglern. Für die Gemeinde würde das eine Investition von 7,1 Millionen Euro bedeuten, jährlich wären etwa 155 000 Euro an Betriebskosten zu erwarten. Ein kompletter Neubau wäre im Vergleich deutlich teurer.

Dazu stellten Josef Oscher und Hansjörg Walther (beide Fraunberg) Fragen zu Rentabilität und Zukunft einer solchen AZV-Beteiligung. Wiesmaier konnte beruhigen: Die Anlage dort bediene bereits viele Gemeinden sehr gut, auch den Flughafen. Zudem bestehe die Aussicht auf einen Staatszuschuss in Höhe von etwa 1,3 Millionen Euro. Anton Maier (Lohkirchen) fragte nach der Befindlichkeit von Nachbar Berglern, wenn die Leitung auch durch sein Gebiet laufe. Dazu der Bürgermeister schmunzelnd: „Natürlich müssen wir noch Verhandlungen führen. Aber es doch gut für sie, wenn etwas aus Fraunberg bei ihnen durchläuft.“

Auch das Thema Hochwasser ist dringlich. So hatte Georg Daschinger (Furthmühle) beantragt, die Strogen von Totholz, Schlamm und anderem Unrat zu säubern, „das letzte Mal wurde hier vor 30 Jahren ausgebaggert“. Dabei sinke die Wasserqualität stark, das Wasserwirtschaftsamt fühle sich aber nicht zuständig, „denn es ist ein Gewässer dritter Ordnung“. Sein Antrag wurde einstimmig angenommen. Auch will man den Wünschen von Helmut Huber (Riding) und Konrad Eschbaumer (Urtl) nachkommen, die Durchlässigkeit von Gräben und Rinnen in manchen Ortsteilen zu verbessern.

Noch bessere Versorgung mit Frischwasser in Maria Thalheim durch Anschluss an ZV Holzland

Am Teilort Kleinthalheim erklärte Wiesmaier eine erste Ausbaustufe, „quasi als Prognosebeispiel, resultierend aus einer umfangreichen Untersuchung. Hier wird eine bestimmte Fläche zur möglichen Hochwasser-Aufnahme benannt.“ Auf Nachfrage von Hubert Schäffler (Helling), wem dieses Areal gehöre, erklärte Wiesmaier, dass es sich um Privatgrund handle, der auch weiter bewirtschaftet werden könne. „Brauchen wir aber dieses Gelände und fällt deswegen eine Ernte aus, bekommt der Eigentümer Entschädigung von der Gemeinde.“

Eine noch bessere Versorgung mit Frischwasser in Maria Thalheim durch Anschluss an den Zweckverband Holzland sprach Wiesmaier ebenso an. „Das würde uns nicht nur mehr Sicherheit geben, sondern auch Synergien durch eine gemeinsame Betriebsführung. Die Wasserversorgung würde verbessert werden, aber in kommunaler Hand bleiben.“

Zur Versorgung der anderen Gemeindeteile durch die Berglerner Gruppe wollte Josef Oscher eine Prognose haben. Wiesmaier: „Wir profitieren hier vom Wachstum des Nachbarn Wartenberg, der dazu viel Geld beisteuert.“ Angesichts des Klimawandels könne aber wohl niemand eine seriöse langfristige Aussage machen.

Zukunftswerkstatt Kommunen: Fraunberg als eine von 40 Kommunen in Deutschland dabei

Schließlich ging Wiesmaier auf die „Zukunftswerkstatt Kommunen“ (ZWK) ein. An diesem Projekt, vom Bundesfamilienministerium ausgeschrieben, nimmt Fraunberg als eine von 40 Kommunen in Deutschland teil. Dafür gibt’s 40 000 Euro Zuschuss. Als Ergebnis sollen weitere Ideen entspringen, die auch die sogenannte Potenzialfläche um das Gemeindezentrum herum beleben könnten – etwa den Umbau des Jagerhauses zum Kommunikationszentrum oder ein Gebäude gegenüber vom Rathaus, in dem unter anderem ein „Marktplatz für regionale Güter“ entstehen könnte.

Verdiente und langjährige Feuerwehrler ehrte Bürgermeister Hans Wiesmaier (2. v .r.) in Fraunberg (v. r.): Georg Daschinger, Georg Neumaier und Hubert Pfanzelt. Ihnen gratulierten Kommandant Thomas Daschinger und Vize Andreas Neumaier. © Thomas Obermeier

Die Frage von Lorenz Angermaier (Harham), ob die geplante Nordumfahrung wirklich notwendig sei, konnte der Rathauschef aber ebenso wenig schlüssig beantworten wie den Fortgang der Radweg-Planung zwischen Tittenkofen und Langengeisling. „Wir würden gern auf der rechten Straßenseite den Radweg bauen. Doch diesem Vorhaben steht noch ein Gutachten entgegen – schließlich hat hier ein schützenswerter Feuersalamander sein natürliches Habitat.“

Ehrungen verdienter Feuerwehrleute

Bei den Bürgerversammlungen wurden langjährige Feuerwehrleute mit Urkunde und Gemeinde-Krügerl geehrt: in Fraunberg der ehemalige Kommandant Georg Daschinger und Georg Neumaier für je 40 Jahre aktiven Dienst, zudem Hubert Pfanzelt, ehemaliger stellvertretender Kommandant und jetzt Gemeinderat, der die Wehr mittlerweile verlassen hat. Auch Rudi Pfeil, seit 2003 bei der Feuerwehr Reichenkirchen und ehemaliger Kommandant dort, scheidet aus. In Grucking wurden auch geehrt: Für jeweils 40 Jahre aktiven Dienst Anton Gruber (Reichenkirchen) und Hans Rasthofer sowie für 25 Jahre Dienst Markus Maier.

Auch bei der Reichenkirchener Bürgerversammlung zeichnete Bürgermeister Hans Wiesmaier (M.) Feuerwehrleute aus (v.l.): Rudi Pfeil, Anton Gruber, Markus Maier und Hans Rasthofer. © Thomas Obermeier