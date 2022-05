Die Geschichte eines Kreuzes

Von: Uta Künkler

Die Form des Kreuzes ist inspiriert vom Eucharistischen Weltkongress 1960 in München. Mittlerweile wurde es erneuert. Noch im Mai soll es geweiht werden. © Andreas Faltermaier

Hobby-Historiker Andreas Faltermaier gräbt sich in 200-jährige Historie eines Kreuzes, das auf Initiative von Johann Ertl unlängst erneuert wurde. Was er ausgegraben hat, sei „total spannend“, sagt Faltermaier.

Fraunberg – Ein schlichtes Kreuz mit einer außergewöhnlichen Geschichte steht westlich von Großhündlbach an der Straße nach Helling. Andreas Faltermaier aus Kemoding, der sich selbst als Hobby-Historiker bezeichnet, hat sich durch die Vergangenheit dieses vor rund 190 Jahren errichteten Marterls gegraben.

Jetzt will er das erneuerte Kreuz kirchlich weihen lassen. „Das ist mir total wichtig“, sagt Faltermaier. „Erneuerung ist ein Wort, das heute für die Kirche auch wieder sehr aktuell ist“, meint er. „Damit passt das Kreuz trotz seiner langen Geschichte wieder ganz großartig in die heutige Zeit.“

Die Spurensuche des Kemodingers beginnt vor rund einem Jahr. Damals hatte sein guter Bekannter Johann Ertl sen. die Erneuerung des alten Kreuzes am Straßenrand angestoßen. Daraufhin war Faltermaiers Interesse geweckt. Und wenn Faltermaier sich für etwas interessiert, dann lässt er nicht so schnell locker. „Ich forsche viel umeinander“, sagt er über sich selbst. Der Kemodinger spricht mit Zeitzeugen, Bekannten und Verwandten und arbeitet sich durch alte Schriften. „Ich bin ja eigentlich aus dem Nachbardorf“, sagt er, „aber das Kreuz hat’s mir angetan, das ist total spannend und mir wirklich ein Anliegen.“

Der ursprüngliche Anlass für die Errichtung des Kreuzes war laut Faltermaier ein tragisches Ereignis. An dieser Stelle sei Timotheus Winkler „Hundtmair“ (heute Humpmer) von Großhündlbach am 12. August 1832 ertrunken. So sei es in der „Geschichte und Beschreibung der Pfarrei Rappoltskirchen“ von Nepomuk Kießlinger verbürgt. Nach mündlichen Berichten soll dort sein Fahrzeug umgestürzt sein, woraufhin der Unglückliche in den früher dort bestehenden Weiher gestürzt und ertrunken ist, fasst Faltermaier zusammen. Es seien die Angehörigen des Ertrunkenen vom Humpmer-Hof gewesen, die dort ein Kreuz errichtet haben, das an das Unheil erinnern sollte.

Doch von diesem ersten Kreuz ist schon lange nichts mehr übrig, sagt der Kemodinger. „Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Kreuz immer wieder erneuert. Als wieder eine Erneuerung anstand, wurde die heutige etwas ungewöhnliche Kreuzform gewählt“, erklärt Faltermaier. Hintergrund sei der Eucharistische Weltkongress 1960 in München gewesen, an dem die Katholische Landjugend von Rappoltskirchen teilgenommen hat.

Zwei Zeitzeugen, Marlene Widmann, heute Wirtin von Rappoltskirchen, und Johann Ertl aus Großhündlbach, seien damals in München dabei gewesen und sehr beeindruckt. So seien sie auf die Idee gekommen, die auf dem Weltkongress verwendete Kreuzform auch im tiefen Holzland umzusetzen. Auf Initiative von Johann Ertl sen. habe der Zimmerer Hermann Westermaier aus Großhündlbach damals das Kreuz gefertigt, das viele Jahre die Straße zierte.

Doch auch von diesem Kreuz ist heute nichts mehr übrig – außer die Form. Im Jahr 2021 wurde das Kreuz abermals erneuert, und wiederum sei die Initiative von Johann Ertl sen. ausgegangen, erzählt Faltermaier. Beteiligt waren außerdem der Zimmerer Jörg Maier sowie die Schmiede Alois Bauer sen. und jun. aus Rappoltskirchen. Das heutige Kreuz steht auf einem massiven verzinkten Sockel. Karoline Maier spendierte noch einen Rosenstock.

„Jetzt muss nur noch das Gelände drumherum angelegt und das Kreuz kirchlich geweiht werden“, sagt Faltermaier. Er hofft, dass die Weihe noch im Mai durch Diakon Christian Pastötter erfolgen wird, ein Termin steht noch nicht.

