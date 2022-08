Pferde der pflegeleichteren Art: So klappt das Steckenpferd-Basteln garantiert

Von: Friedbert Holz

Stolz auf die Steckenpferde: die Ferienprogramm-Mädchen mit ihrer Bastel-Expertin Christine Pichelmaier. © Privat

Welches Mädchen träumt nicht davon, ein Pferd oder Pony zu besitzen? Dieser Wunsch geht sicher nur für wenige in Erfüllung, benötigt ein solches Tier doch abgesehen vom Kauf viel Futter, Platz und Pflege. Aber es gibt immerhin eine deutlich preiswertere, komplett pflegefreie Alternative, die auf fast den gleichen Namen hört: das Steckenpferd. Die Rösser aus Stoff und Stiel hat nun beim Fraunberger Ferienprogramm Christine Pichelmaier mit Kindern aus der Gemeinde gebastelt.

Bachham – Die Szenerie erinnert etwas an einen Kindergeburtstag: Im Garten der Realschullehrerin, die in Oberding die Fächer Deutsch und Geografie unterrichtet, hat sich ein Dutzend Kinder versammelt, wie zu erwarten allesamt Mädchen. Doch nicht Kakao, Schokolade und Kuchen bestimmen das Geschehen. Vielmehr stehen und sitzen die kleinen Gäste im Alter zwischen sechs und acht Jahren um zwei Tische herum, haben alle Hände voll zu tun mit langen Wollfäden, weißer Watte und bunten Stoffteilen, versuchen sich hingebungsvoll mit Nadel und Faden. Ihr klar definiertes Ziel lautet: Wir bauen uns heute ein Steckenpferd.

„Über meine siebenjährige Tochter Katharina bin ich vor einiger Zeit auf den Bau solcher Spielzeuge gekommen, die jetzt anscheinend wieder im Trend liegen“, erklärt die Bachhamerin. „Als das Mädchen den Wunsch nach einem Steckenpferd äußerte, habe ich mich schlau gemacht, mir ein Bastelbuch zu diesem Thema besorgt und auch im Internet nachgeschaut. Tatsächlich findet sich dort alles an Information, was zum Bau notwendig ist – es galt nur noch, entsprechendes Material in einem Bastel- und Stoffladen dafür zu besorgen“, erklärt die 39-jährige Pädagogin.

Sokrates und das Steckenpferd - Blick in die Geschichte Wenn jemand einer bestimmten Leidenschaft frönt, wird gerne der Begriff „Hobby“ verwendet. Früher wurden diese Menschen auch so beschrieben, dass sie ein Steckenpferd reiten. Tatsächlich hat das moderne Wort „Hobby“ wohl seine Abstammung aus der Welt des Pferds, denn es geht auf das mittelenglische Wort „Hobi“ zurück und bezeichnete ein Pony, erstmals 1298 erwähnt.

Die Anmut eines stolzen Rosses auf ein banales Spielzeug zu reduzieren, also auf ein Steckenpferd, diese Idee ist uralt. Schon im antiken Griechenland dienten die selbstgebauten Konstruktionen der lustigen Freizeit-Unterhaltung, angeblich hopsten bereits 500 Jahre vor Christus der berühmte Philosoph Sokrates und sein Sohn Lamprokles mit solchen Geräten durch die Gegend.

Schon immer aber wurden Steckenpferde, bestehend aus einem Stecken (Stiel) und einem Kopf, der dem eines Pferdes ähneln sollte, auch bei kultischen Prozessionen, Zeremonialtänzen und sogar in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht verwendet. Damit sollten Reiter, früher meist Adlige, vom gemeinen Volk karikiert werden. Pferde wurden einst von Bauern zu Arbeitseinsätzen verwendet, nicht aber zum sportlichen Vergnügen.

Mittlerweile hat sich dieser Trend nicht nur mit wirklichen Pferden gewandelt: Auch mit Steckenpferden werden längst Wettbewerbe ausgetragen, bei denen etwa Springparcours zu bewältigen sind und sogar über längere Wegdistanzen „geritten“ wird. fez



Und so funktioniert’s:

Erstens, darauf beruht ja der Name des künstlichen Tieres, braucht es einen Stecken, also einen Besenstiel, je nach Größe und Gusto der späteren „Reiterin“ in der Länge variierend. Auch für den Pferdekopf gibt es unzählige Varianten an Stoff – vom weichen Plüsch in der Trendfarbe Pink bis hin zum braunen Cord, wahrscheinlich die eher robustere Variante einer Pferderassen-Kopie.

Das Material wird nach einem Schnittbogen aus dem Internet oder aus Büchern, ähnlich dem Schneidern einer Hose oder einer Bluse, in der Regel in fünf verschiedene Teile aufgeteilt. Diese gilt es nun zusammenzunähen – „mit der Nadel vom Körper weg“, wie Lehrerin Christine ihre Schützlinge immer wieder an vorsichtiges Hantieren erinnert.

Damit letztlich eine Kopfform daraus entsteht, wird dieses Stoffgebilde nun mit einer Füllwatte aufgepolstert, „rund 500 Gramm reichen locker“, so die Erfahrung der Steckenpferd-Expertin. Dank eines speziellen Klebers kann nun der auf den Stiel gesteckte Kopf, dessen Erstellung etwa zwei Stunden in Anspruch nimmt, nicht mehr nach unten rutschen, die Grundfigur ist jetzt fertig.

Wer möchte, kann nun auch den Kopf schmücken, mit einer Mähne aus Wolle, mit Kulleraugen oder gar Herzchen – im Internet gibt es unzählige Gestaltungsvorschläge.

Doch was wäre ein Pferd ohne Halfter? Dafür eignen sich zum Beispiel Gurtbänder bestens, die sich ebenfalls nach Anleitung zusammentackern lassen, und selbstverständlich müssen diese noch mit diversen Glitzersteinchen verschönert werden. Hier kennt die Fantasie keine Grenzen, ebenso bei den so genannten Führbändern, die individuell und möglichst bunt von den Mädchen geknüpft werden. Mittels eines Karabinerhakens werden sie am Halfter befestigt, fertig ist das Kunstpferd.

Bevor sich Christine Pichelmaier an eine größere Produktion mit ihren Ferienprogramm-Gästen gewagt hat, entstanden sechs Prototypen, deren grobe Optik tatsächlich noch Luft für weitere Gestaltung offen ließ, wie sie berichtet. Doch mittlerweile entstehen unter ihrer fachkundigen Anleitung sehr ansehnliche Steckenpferde aus Stoff und Holz, durchaus geeignet zum ersten „Ausritt“ im elterlichen Garten.

„Die Kosten pro Pferd sind sehr überschaubar“, sagt Pichelmaier, „vor allem im Vergleich mit einem echten Pferd“. Der Spaß jedenfalls scheint bei der Basteltruppe genauso hoch zu sein wie bei einem lebendigen Pendant. Die Mädchen jedenfalls trugen am Ende des kreativen Tags ihre selbst geschaffenen Werke stolz nach Hause.