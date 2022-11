Großeinsatz in Großhündlbach: Halle brennt nieder

Von: Timo Aichele

Angriff auf die Flammen: 142 Feuerwehrleute waren Freitagnacht in Großhündlbach im Einsatz. © fib/ess

142 Feuerwehrkräfte waren Freitagnacht bei einem Brand einer landwirtschaftlichen Halle in Großhündlbach im Einsatz. Eine Stromleitung musste abgeschaltet werden.

Fraunberg – Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am Freitagabend nach Großhündlbach gerufen. Insgesamt 142 Einsatzkräfte löschten den Brand einer landwirtschaftlich genutzten Halle in der Gemeinde Fraunberg. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord entstand hoher Sachschaden in Höhe eines mittleren sechsstelligen Eurobetrags. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt. Durch das Feuer wurden weder Menschen noch Tiere verletzt.

Die Halle geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Ein Nachbar meldete das Feuer gegen 20.15 Uhr. In der Halle wurde neben Stroh und Heu auch Getreide gelagert. Darin abgestellte Maschinen konnten zum Teil noch aus der Halle gefahren werden, bevor diese durch das Feuer zerstört wurden. Andere Geräte wie ein Gabelstapler wurden ein Raub der Flammen.

Das Dach des Gebäudes stürzte während der Löscharbeiten, die bis in die frühen Morgenstunden andauerten, ein. Die Bekämpfung des Feuers gestaltete sich schwierig, da das in Brand geratene Heu und Stroh ausgebreitet werden musste, um alle Glutnester abzulöschen. Am Ende musste noch Brandwacht gehalten werden, berichtet der designierte Kreibrandrat Florian Pleiner auf Nachfrage.

Eine über der Halle verlaufende Stromleitung musste aufgrund des Feuers abgeschaltet werden. Daher waren die Ortsteile Großhündlbach und Kleinhündlbach zeitweise ohne Strom.

Unter Einsatzleitung der Feuerwehr Maria Thalheim waren noch Kräfte der Feuerwehren Grünbach, Reichenkirchen, Erding, Altenerding, Hofkirchen, Lengdorf und Taufkirchen sowie Katastrophenschutz, Kreisbrandinspektion und Feuerwehr-Servicezentrum vor Ort.