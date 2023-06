Germania Grucking feiert ausgelassen 100-Jähriges

Fähnrich Mathias Ott vom Festverein ließ die Vereinsfahne beim Festzug Kreisen. © Tom Obermeier

Die Germania Schützen Grucking feierten drei Tage ihr 100-jähriges Bestehen mit Party, Kirchenzug und Fahnenbänder-Weihe. Bürgermeister Wiesmaier lobte den Zusammenhalt im Verein.

Grucking– Als vor 100 Jahren das Wembley-Stadion in London eröffnet wurde und der deutsche Rundfunk seine erste Sendung startete, wurde in Grucking die Schützengesellschaft Germania gegründet. Drei Tage haben die 139 Schützenmitglieder mit Party und Festsonntag ihren 100. Geburtstags ausgiebig gefeiert. Und das in Saus und Braus: 24 geladene Vereine und zahlreiche Besucher kamen zu den Feierlichkeiten.

Das ganze Dorf war am Wochenende auf den Beinen und hat zum Gelingen beim Gründungsfest des einzigen Gruckinger Vereins mitgeholfen. Schirmherr für die Veranstaltung war Bürgermeister Hans Wiesmaier. Er wurde kurzerhand zum „Sonnenschirm-Herrn“ unter großem Applaus von den Schützen umgetauft.

Festwirt Michael Brenninger vom Niederstraubinger Gasthaus hatte mit seinem Team bestens fürs leibliche Wohl der Festbesucher gesorgt. Die Reichenkirchner Feuerwehr war an allen Tagen beim Parkplatz und beim Umzug im Einsatz.

Der Freitag gehörte der Jugend. Die feierte die so genannte Mega-Titanic-2.0-Party. Zum Festauftakt sorgte in der Festhalle beim Huber-Bräu mitten im Ort DJ Lone mit seinem fetzigen Sound-Mix. Die Schützenmitglieder versorgten bis in die Morgenstunden die Partybesucher, die Mehr sein hätten dürfen, an einer 50 Meter langen Bar mit Getränken und Cocktails.

Die Fahnenbänder segnete Pfarrer Richard Greul in den Händen von (v. l.) Selina Bichlmaier, Amelie Huber und Lena Lanzinger. © Tom Obermeier

Am Festsamstag Abend hatten die Schützen zur zünftigen Stadlparty mit der Band i- Düpferl aus Unterhofkirchen eingeladen, die schnell für Stimmung in der Festhalle sorgte. Der Sonntag begann mit einem lautstarken Empfang durch die Fraunberger Böllerschützen und einem gemeinsamen Weißwurstessen für viele Gruckinger Bürger und die 24 geladenen Gastvereine, darunter die Reichenkirchner Dorfvereine, die Sektionsvereine und alle benachbarten Schützenvereine.

Der Festgottesdienst mit Fahnenbandweihe begann nach dem Kirchenzug auf der Briemer Wiese mit Pfarrer Richard Greul und Diakon Christian Pastötter. Anschließend führte der Festzug, angeführt vom Daferlbua Johannes Brielmair, zurück zur Halle mit der Moosinninger Festkapelle unter Leitung von Peter Huber.

Bürgermeister Wiesmaier freute sich in seinem Grußwort, das die Schützen Flagge zeigen. „Für unsere Welt braucht’s positive Zeichen“, sagte er. „Ihr seid unsere Bavarian Army, die unsere Werte verteidigt.“ Als Zuckerl überreichte Wiemaier an Schützenmeister Lanzinger ein Geldkuvert für die Weiterführung der hervorragenden Jugendarbeit.

Mit einer ausgelassenen Party haben die Gruckinger Schützen ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Gute Stimmung herrschte am Samstagabend. © Tom Obermeier

Ministerin Ulrike Scharf gratulierte ebenfalls und dachte an die prägende Zeit der vergangenen 100 Jahre. Der Verein stehe für großartigen Zusammenhalt der Gesellschaft. Auch Vizelandrat Franz Hofstetter lobte den Gemeinschaftssinn des Vereins und alle Ehrenamtlichen. „Der Landkreis schätzt das nicht nur, sondern unterstützt euch bei guter Jugendarbeit“, versprach er.

Der Landesschützenmeister Christian Kühn zeigte sich beeindruckt vom „Wahnsinnsfest“ der Gruckinger. Im Gepäck hatte er eine Silber- und eine Goldmedaille für Schützenmeister Bernhard Lanzinger. Gauschützenmeister Klaus Waldherr überreichte an Fähnrich Mathias Ott die Fahnenmedaille.

Lanzinger dankte am Ende allen, die zum Gelingen des geilen Festes beigetragen hatten: „Das macht mich stolz“, sagte der Schützenchef. Vor allem bei Marlene und Sepp Huber für die Bereitstellung der Halle und den Hofbereich bedankte er sich. Nachmittags wurden Erinnerungsgeschenke verteilt. Anschließend klang das Fest bei Kaffee und Kuchen aus.