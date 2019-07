Die Skapuliere reichen längst nicht für alle

Die Skapulierbrüderschaft in Fraunberg gibt es seit 1907. Für die Wiederbelebung dieser alten Tradition hatte der Diakon mit 20 neuen Mitgliedern gerechnet.

Fraunberg – „Des ist uns fast peinlich,“ meinte Diakon Christian Pastötter, als die Skapuliere nach 49 Neuaufnahmen ausgegangen waren und noch viele in der Warteschlange standen. „Aber es ist uns auch eine Freude zu sehen, wie viele sich entschieden haben, sich unter den schützenden Mantel der Gottesmutter Maria stellen zu wollen“, sagte Pastötter beim wiederbelebten Skapulierfest am Sonntag in Fraunberg.

„Wir hatten im Vorfeld nur mit etwa 20 Personen gerechnet“, gestand der Diakon. Am Donnerstag um 19 Uhr beim nächsten Gottesdienst in Fraunberg werden die leer ausgegangenen Personen ihr Skapulier noch erhalten.

Unter dem Motto „Alte Tradition neu beleben“ ist es ein großer Festtag geworden. Der Pfarrgemeinderat hatte mit Resi Altmann die Pfarrkirche St. Florian festlich geschmückt. Für Musik sorgte der Kirchenchor, der zugleich sein 30-jähriges Bestehen feierte (Bericht folgt).

Nach der Segnung der Skapuliere in der vollen Pfarrkirche hängten sich Diakon Pastötter und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Cecile von Fraunberg gegenseitig das Skapulier (Überwurf) um. Anschließend sprachen sie bei der Aufnahme der Gläubigen aus Nah und Fern, die sich bereiterklärt hatten, der Skapulierbruderschaft nach päpstlichem Recht beizutreten, jeweils das Skapuliergebet. Zudem gab es für jeden Urkunde und Kettenanhänger. Pfarrbüroangestellte Martina Pfanzelt trug die Neuzugänge ins Skapulierbuch aus dem Gründungsjahr 1907 ein.

Wie berichtet, ist die Tradition, die 1967 mit dem bis dato letzten Eintrag geendet hatte, nun nach 52 Jahren fortgesetzt worden. Am Ende erhielt jeder Gottesdienstbesucher eine Rose. Der komplette Erlös geht an Familie Daller aus Oberbierbach, deren Tochter mit der ganzen Familie Opfer des Explosionsunglücks in Rettenbach am 19. Mai geworden ist. tom