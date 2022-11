Fraunberger Märchen: Erste Lesungen vor der Haustür

Von: Friedbert Holz

Teilen

Ein Fraunberger Märchen hat Heinz Kunisch mit „Castellum Humanicum“ verfasst. © thomas Obermeier

Heinz Kunisch aus Fraunberg hat ein Märchen geschrieben, das echte Vorbilder in der Gemeinde hat. Im Lockdown hat er seine Nachbarschaft mit Lesungen unterhalten. Jetzt ist das Buch erschienen.

Fraunberg – Was kann passieren, wenn ein Vater mit seinen Kindern das Kutschenmuseum in Schloss Nymphenburg besichtigt und dort überwältigt wird von Gemälden, die einstige bayerische Größen zeigen? Er schreibt ein Buch. Heinz Kunisch heißt der Zufalls-Autor, arbeitet am Flughafen in der Verwaltung der Lufthansa-Technik und wohnt in Fraunberg.

Auch das Nymphenburger Schloss selbst hat ihn inspiriert, ein Märchen mit dem lateinischen Titel „Castellum Humanicum“ zu schreiben, was in etwa so viel wie „menschliche Festung“ bedeutet.

„Als wir vor gut zehn Jahren Nymphenburg besichtigten und die Ahnengalerie der bayerischen Herrscher auf uns wirken ließen, begannen wir etwas zu philosophieren“, erinnert sich Kunisch. „Es wäre doch witzig und spannend zugleich, eine eigene Geschichte zu schreiben über Leute, die in einem Dorf leben, in dem es auch ein Schloss gibt, so wie in unserem Wohnort. Auch die Kinder, Lara und Franz, fanden diese Idee gut, begannen wie ich selbst, der Fantasie freien Lauf zu lassen und Gedanken dazu niederzuschreiben“.

So entstand vor zwei Jahren besagtes Bändchen, das von einer Sage berichtet, in der ein Schloss vor langer Zeit samt seinen Bewohnern versunken sein soll. Tochter Lara, im echten Leben mittlerweile 18 Jahre alt und in diesem Märchen als sehr neugierig beschrieben, erkundet dabei ein Bauernhaus. Nun beginnt ein Abenteuer, das sich in der Vergangenheit und im Jetzt abspielt, durchaus auch mit erkennbarem Bezug auf aktuelle Personen aus Fraunberg.

Da taucht etwa Johann oder kurz Hans, der Bürgermeister auf, der bei einer kritischen Situation im Buch „nur ein paar Minuten benötigte, um sich einen Überblick zu verschaffen. Routiniert, wie er war, hielt er eine Rede zu allen, die hier anwesend waren. Hans wurde schon zum vierten Mal zum Bürgermeister gewählt, die Bewohner der Gemeinde wussten, was sie an ihm hatten“. An anderer Stelle im Buch eine weitere Sequenz zum rührigen Rathauschef: „Hans lief sofort nach vorne und hielt dazu gleich noch eine kleine Rede, die doch 45 Minuten dauerte.“

Diese Mischung aus reiner Fiktion und erlebbarer Realität scheint gut anzukommen in Fraunberg. Sie rief nicht nur große Begeisterung bei den Nachbarn von Autor Kunisch hervor, die er während der Corona-Lockdown-Zeit mit einzelnen Kapiteln unterhielt: Im Freien, vor seinem Haus, wurde eine Sitzbank für das Auditorium aufgestellt. Der Autor rezitierte mit coronakonformem Abstand erste Textstellen und erhielt dafür Szene-Applaus.

Noch aber gab’s kein Buch, Kunisch schrieb zehn Verlage an. „Von immerhin acht kamen sofort positive Rückmeldungen. Ich war erstaunt. Schließlich entschied ich mich auf den Rat eines Freundes hin für einen Verleger aus Remscheid, der mein Buch gedruckt hat.“

Auch die restliche Familie hat mitgewirkt: Sohn Franz, 17, gestaltete den Umschlag, Schwägerin Angelika aus dem fernen Sankt Petersburg lieferte bunte Illustrationen zu den einzelnen Kapiteln.

Für ein nächstes Buch hat Heinz Kunisch, der sich selbst gerne als Weltenbummler und Abenteurer bezeichnet, bereits erste Ideen. Kein Wunder, hat der 55-Jährige, der aus Freising stammt und einst Konditor gelernt hat, doch schon viel erlebt. Immerhin arbeitete er in mehreren Berufen, ist gelernter Reiseverkehrskaufmann und leitete ein Reisebüro, führte zusammen mit Frau Tanja ein eigenes Speditionsunternehmen, war Schichtleiter bei einer Recycling-Firma. Als Soldat war er vier Jahre in den Vereinigten Staaten, fuhr mit einem Jeep mehrere Monate quer durch Afrika.

Und erst jüngst besuchte er die Buchmesse in Frankfurt, las dort an einem Stand für freie Autoren aus seinem Buch vor. „Weil es inmitten von Hunderten von Autoren um Aufmerksamkeit geht, hatte ich mir eigens einen Irokesen-Haarschnitt verpassen lassen und färbte ihn mir ganz bunt“, beschreibt Heinz Kunisch sein ausgefallenes Eigenmarketing.

Als Thema für ein neues Werk stellt er sich eine Art Road-Movie in Schriftform vor. Darin soll ein Biker beschrieben werden, der mit seinem Motorrad in Spanien überwintern will. Er fährt quer durch das große Land, „auf einer exakt nachvollziehbaren Tour“, wie der Autor betont. Seine Leser dürfen also gespannt sein, auch wenn dabei nicht mehr die unmittelbare Heimat von Kunisch als Kulisse für weitere Geschichten dient.

„Castellum Humanicum“

„Castellum Humanicum“ heißt das Buch von Heinz Kunisch. Es ist im Rediroma-Verlag erschienen und hat die ISBN-Nummer 978-3-98527-557-1.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.