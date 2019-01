Vom hektischen Manager zum Thriller-Autor

Einmal im Leben einen Roman schreiben, den eigenen Namen im Regal einer Buchhandlung entdecken: Für Helmut Haider ist dieser Traum Realität geworden. Der gebürtige Erdinger, der mit Frau und zwei Töchtern (6 und 15) in Fraunberg lebt, hat seinen ersten eigenen Thriller veröffentlicht: „Im Fokus des Feindes“.

Fraunberg– „Ich habe schon in der ersten Klasse gesagt: Ich schreibe mal ein Buch. Es hat ein paar Jahre gedauert, aber irgendwann hat jemand Wichtiges in meinem Leben gesagt: ,Jetzt mach’ endlich mal!‘“, erzählt der 50-Jährige.

Nach der Lehre zum Bürokaufmann und einer Weiterqualifizierung zum Personalfachkaufmann war Haider fast 30 Jahre als Vertriebs- und Personalmanager europaweit tätig. „Ich war immer ein Hektiker, immer Vollgas“, blickt er zurück.

Haiders Einstellung zum Leben ändert sich grundlegend, als er 2015 schwer erkrankt und sich aus dem Berufsleben zurückzieht. „Heute genieße ich es, für meine Töchter da zu sein und mich kreativ als Autor zu betätigen.“ Die 100-Stunden-Wochen im Job habe er eingetauscht „gegen eine 70-Stunden-Woche mit den Kindern“, sagt Haider lachend.

„Im Fokus des Feindes“ ist sein Erstlingswerk. Es hat etwas mit seinem bisherigen Beruf zu tun, und auch Fotografie spielt eine Rolle. Sie ist Haiders Steckenpferd neben dem Schreiben. „Die Fotografie ist eine Kunst, die auch Träume erlaubt“, lautet ein Satz im Buch. Vor allem Menschen kommen Haider vor die Linse. „Ich sage immer, ich bin ein Mensch-Mensch“, erklärt er diese Leidenschaft.

Sein Thriller spielt im Jahr 2019. „Es war mir wichtig, über etwas zu schreiben, das tatsächlich so passieren könnte.“ Berufliche Erfahrungen und Recherche hätten ihn dazu bewegt, „den Menschen mitteilen zu wollen, dass hinter den Kulissen von Großveranstaltungen leider manchmal sehr viel mehr passiert, als sich so mancher vorstellen mag, und wir keinesfalls sicher sind“.

Zum Inhalt: Ein ungewöhnlicher Auftrag kostet James, einen Münchner Fotografen mit amerikanischen Wurzeln, fast das Leben. Als er im Krankenhaus aufwacht, kann er sich an nichts erinnern. Nach und nach realisiert er, dass er als unliebsamer Zeuge aus dem Weg geräumt werden sollte. Doch die Polizei glaubt ihm nicht, als er von geplanten Terroranschlägen berichtet. Sie hält ihn für einen gesuchten Mörder. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn nur James kann eine Katastrophe verhindern.

Drei Jahre hat die Arbeit an dem 660-Seiten-Buch gedauert. Die Suche nach einem Verlag hingegen sei flott gegangen. „2017 habe ich mir auf der Frankfurter Buchmesse Verlage angeschaut, die mir gefallen. Mir war wichtig, die Menschen dahinter kennenzulernen“, sagt Haider. An drei Verlage habe er sein Manuskript geschickt – und zwei Angebote bekommen. Beim Medu-Verlag habe die Chemie einfach gestimmt.

Seit Mitte Oktober ist „Im Fokus des Feindes“ (ISBN 978-3-96352-016-7, je 14,95 Euro) im Handel. 3000 Stück umfasst die erste Auflage. Derzeit arbeitet Haider am zugehörigen Drehbuch, auch die Fortsetzung des Thrillers ist in Planung. „Die Handlung habe ich im Kopf, aber der Knalleffekt muss noch entstehen.“ Auch sein erstes Kinderbuch hat Haider gerade fertiggestellt. Es befasst sich mit dem Thema Mut und erscheint im kommenden Jahr. Gewünscht hatte sich das Buch seine sechsjährige Tochter, erzählt Haider, der privat nur Thriller sowie Fachbücher über Fotografie und Psychologie liest.

„Ein direktes Vorbild gibt es nicht, aber die Werke von Dan Brown faszinieren mich sehr. Es ist gigantisch, wie er seine Bücher recherchiert“, schwärmt er. Inspiriert habe ihn auch „Blackout“ von Marc Elsberg, in dem es um einen europaweiten Stromausfall geht. „Da habe ich mich wochenlang ertappt gefühlt, dass ich die Geschichte ständig hinterfragt habe.“

Rund 30 persönliche Rezensionen hat der Neu-Autor bereits bekommen. „Das ist mir auch sehr wichtig. Mir bedeutet die persönliche Ansprache extrem viel“, sagt er.

Wir verlosen fünf signierte Exemplare von „Im Fokus des Feindes“. Wer gewinnen will, schickt am Samstag, 5. Januar, eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer an redaktion@erdinger-anzeiger.de. Die Gewinner werden benachrichtigt und in unserer Zeitung veröffentlicht.