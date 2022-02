Viel mehr als nur ein Anbau: Fraunberger Kinderhaus soll zum Familienzentrum werden

Welche Angebote es dann geben würde

Das Fraunberger Kinderhaus St. Florian soll zum Familienzentrum werden. Wir erklären, was es dann für Angebote geben könnte.

Fraunberg – Das Kinderhaus St. Florian, das derzeit auf zehn Gruppen erweitert wird, soll in seiner Endstufe einmal zum Familienzentrum ausgebaut werden. Was hinter dieser Idee steckt, erklären wir im Folgenden.

Im Rahmen des Projekts „Anschwung für frühe Chancen“ fanden bereits mehrere Treffen mit fachlicher Begleitung durch das Bundesfamilienministerium in den Jahren 2013 bis 2015 statt. „Dieser Prozess damals war aufwendig, hat uns aber gutgetan“, findet Bürgermeister Hans Wiesmaier, der das Thema nun mittelfristig in der Gemeinde umsetzen möchte. Erst vor kurzem erinnerte er im Gemeinderat wieder an das Vorhaben.

Familien sollen vor Ort unterstützt werden, entsprechend der veränderten Bedürfnisse unserer Zeit. Dafür wurde das bestehende Kinderhaus ausgesucht, das nach Fertigstellung des neuen Erweiterungsbaus dann wohl die größte Kindertagesstätte im Landkreis darstelle.

Ziel des Zentrums soll sein, die soziale Infrastruktur weiter zu entwickeln und Akteure auf lokaler Ebene miteinander zu vernetzen, eine gemeinsame Anlaufstelle zu schaffen. Fraunberg hatte sich bereits 2016 zur Teilnahme am Projekt „Mut zur Familie“ der Erzdiözese München-Freising beworben.

Die Gemeinde sieht vielfältige Nutzungsmöglichkeiten im bestehenden Kinderhaus. So könnte etwa ein so genanntes Elterncafé im Foyer eingerichtet werden, mit Anschluss an die vorhandene Personalküche. Dieser Ort könnte auch Ausgangspunkt sein für zahlreiche Beratungsangebote und Vermittlungsvorschläge. So denken die Initiatoren – Pfarrgemeinde und Gemeindeverwaltung – etwa an eine Beratung für die Erziehung oder an Angebote für Frühförderung der Kinder. Auch das Landratsamt soll idealerweise mit einem so genannten Familienstützpunkt und weiteren Angeboten vertreten sein.

Schließlich könnten in dem Familienzentrum bereits bestehende und gut funktionierende soziale Dienstleister wie etwa Nachbarschaftshilfe, Babysitter, Frühstücksrunde oder sonstige Gruppen in der Gemeinde vermittelt und damit auch vernetzt werden.

Durch die bauliche Erweiterung des Kinderhauses (Infos zur Anmeldung siehe Randspalte) könnte man Familien Kurse und Vorträge verschiedener Art sowie andere Gruppenaktivitäten anbieten. Nun gelte es, so Wiesmaier, finale Konzepte für die Umsetzung dieser Ideen zu entwickeln, „denn viele der genannten Punkte sollten doch zeitnah möglich werden“.