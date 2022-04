Diese Basteleien sind der Hingucker! Frühlingserwachen in Fraunberger Kirche

Stolz auf ihre Gemeinschaftsaktion (hinten, v. l.): Gerhard Zehetner, Nadine Käsmaier, Simon Selmeier, Bernadette Reiser, Katharina Emmrich, Nicole Selmeier, Julia Kaut, Monika Zehetner, Elisabeth Ertl, Josef Käsmaier und Kirchenpfleger Hubert Pfanzelt; (vorne, v. l.) Lena Käsmaier, Maria Selmeier, Julia Reiser, Viktoria Selmeier und Johannes Reiser mit den Dankesblüten, die ebenfalls aufgehängt wurden. © Thomas Obermeier

450 selbst gebastelte, bunte Schmetterlinge, Sterne und Vögel schmücken die Fraunberger Kirche.

Fraunberg – Da macht der Kirchgang gleich noch mehr Freude: In der Fraunberger Pfarrkirche St. Florian sorgen 450 selbst gebastelte Blumen, Vögel und Sterne seit dem Osterwochenende für Frühlingserwachen. Nicole Selmeier hatte die Idee zu der Aktion, die Freude und Hoffnung schenken soll.

Tatkräftige Unterstützung erhielt sie dabei von Monika Zehetner und dem KiGo-Team. Es sei überwältigend gewesen, so berichten die Organisatorinnen, auf welch große Resonanz die Aktion gestoßen sei. Jeder wollte irgendwie mitwirken. So fertigten Firmlinge, Schüler im Religionsunterricht und bei einer KiGo-Bastelaktion im Bürgersaal die bunte Deko aus Papier und Kaffeefiltern an. Sogar beim Eltern-Kind-Programm und im Zwergerlgarten wurde gewerkelt – und bei vielen Familien daheim.

Basteleien sollen allen Hoffnung spenden

Am Karsamstag wurden alle Werke mit vereinten Kräften und der Hilfe von Kirchenpfleger Hubert Pfanzelt in der Kirche an einem aufgespannten Netz über der Bestuhlung aufgehängt. Die 450 bunten Frühlingsblumen, Schmetterlinge, Vögel, Sterne und anderes sind ein echter Hingucker. Und ein Zeichen der Hoffnung.

„Hoffnung ist unsere Zuflucht bei Gott. Ein fester Anker, Zuversicht, Vertrauen in die Zukunft und Optimismus auf das, was diese bringen wird, ist in unserer Zeit wieder sehr wichtig“, betont Zehetner: „Mit der bunten Vielfalt an Blumen und Schmetterlingen möchten wir allen Gemeindebürgern und Besuchern der Pfarrkirche eine Freude machen und Hoffnung geben.“ Zu besichtigen ist das Werk in den nächsten Wochen samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. tom

