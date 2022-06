Fraunberger Kleidertauschbörse feiert starke Premiere

Perfekte Organisation (v. l.): Paulina und Emilia Pfanzelt sowie Martina Müller fanden die erste Kleidertauschbörse super, die Charlotte Lehner, Sophia Leiß und Maxi Hermansdorfer von der Projektgruppe Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf die Beine gestellt hatten. F.: Tom © Thomas Obermeier

Der Fraunberger Bürgersaal hat sich in eine Modeabteilung verwandelt: Ein voller Erfolg war die Premiere der Kleidertauschbörse.

Fraunberg – „Die Kleidertauschbörse ist eine tolle Idee“, sagte Martina Müller aus Reichenkirchen. Sie hatte gerade einen nagelneuen Bikini, der ihr nach der Bestellung nicht passte, gegen eine luftige Leinenhose getauscht. Nachhaltigkeit wird in der Gemeinde Fraunberg groß geschrieben. Am Samstagnachmittag hat deshalb die neue Projektgruppe Nachhaltigkeit und Klimaschutz um Charlotte Lehner, Sophia Leiß und Maxi Hermansdorfer vom Gemeindeentwicklungsverein Fraunberg im Bürgersaal erstmals eine Kleidertauschbörse veranstaltet.

Dazu hatten sie den Bürgersaal in eine schicke Modeabteilung samt Umkleidekabinen verwandelt. „Kleidertauschbörsen werden als Ausdrucksform der Konsumkritik und als Beitrag zur Nachhaltigkeit angesehen“, warben die Jugendlichen für ihr Projekt. Bereits am Freitag durften Mitmachende bis zu sieben Kleidungsstücke in einem guten und sauberen Zustand abgeben. Vor Ort wurden sie gecheckt und sortiert.

Zahlreiche Modefreaks, vor allem Mädchen und Frauen, nutzten die Gelegenheit, vor Ort ihr Outfit für den anstehenden Sommer aufzufrischen. Am Ende der besonderen Shoppingtour konnten die Tauschwilligen freiwillig noch ein Feedback zur Premiere der Börse mit Vorschlägen zur Verbesserung hinterlassen.

Wer keine Kleidung zum Tauschen hatte, konnte trotzdem welche für kleine Geldbeträge erwerben. Die Einnahmen kommen dem Verein zur Umsetzung neuer Projekte zugute. Alles übrig Gebliebene wird gespendet. „Zuerst werden wir mit der Erdinger Flüchtlingshilfe Kontakt aufnehmen“, sagten die Jugendlichen. Nach der starken Premiere können sie sich eine Fortsetzung der Kleidertauschbörse gut vorstellen. Dann wohl im Frühjahr, wenn von Winter- auf Frühjahrskleidung umgestellt wird, meinten sie. tom