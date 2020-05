Bis 1 Uhr nachts Stoffmasken genäht – Erlös ans Palliativ Team Erding gespendet

Franziska Pöppl aus Fraunberg hat rund 300 Mund-Nase-Masken genäht und verkauft. Über den Erlös darf sich das Palliativ Team Erding freuen.

Fraunberg/Erding–Die Nähmaschine ist bei Franziska Pöppl aus der Gemeinde Fraunberg heiß gelaufen. Insgesamt rund 300 Mund-Nasen-Masken hat sie mit Unterstützung ihrer Mama Margarete genäht und für den guten Zweck verkauft. 2000 Euro sind so zusammengekommen, die Pöppl ans Palliativ Team Erding (PTE) übergab.

Die Idee, selbst Stoffmasken zu nähen, ist der jungen Frau schon gekommen, bevor es in Bayern die Maskenpflicht gab. Wie viele Stunden die 26-Jährige in die rund 300 Stück investiert hat, kann die gelernte Damenschneiderin, die bei einer Münchner Firma für Trachtenmoden arbeitet, nicht genau sagen.

Masken waren rasch ausverkauft

Mutter Margarete hat beim Zuschnitt der Stoffe geholfen und ihrer Tochter zugearbeitet. Die wiederum hat genäht, genäht, genäht – „am Freitag vor dem ersten Verkaufswochenende bis 1 Uhr nachts, um entsprechende Mengen herzustellen“, erzählt Pöppl. Masken mit unterschiedlichen Designs für Frauen und Männer sind entstanden – und sie waren rasch ausverkauft. Für sieben Euro pro Stück gab’s die Masken in den drei Filialen der Bäckerei Sellmaier in Fraunberg, Maria Thalheim und Reichenkirchen sowie im Hofladen der Familie Ippisch in Eichenkofen.

Beim Palliativ Team Erding war die Freude über die 2000 Euro groß. „Ich finde das eine super Idee, die einen tollen Gedanken trägt“, sagte Steffen Ziener, pflegerischer Leiter beim PTE, über das Maskennähen für den guten Zweck.

Vroni Macht