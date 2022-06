Fraunberg: Noch ein Neubau fürs Kinderhaus

Von: Friedbert Holz

Teilen

Der Anbau ans Kinderhaus St. Florian in Fraunberg soll zum Kita-Jahr 2022/23 bezugsfertig sein (Archivbild) © Thomas Obermeier

Was ist wirtschaftlicher: eine Sanierung oder gleich ein Neubau? Vor dieser Frage stand der Fraunberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend.

Fraunberg – Denn der südliche Flügel des Kinderhauses St. Florian, der momentan gerade ein neues nördliches Pendant bekommt (wir berichteten mehrfach), ist baulich marode. Deshalb ließ die Gemeinde vom Ingenieurbüro Hajek aus Gars am Inn eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für beide Alternativen erstellen – nach eingehender Beratung entschied sich das Gremium nun für einen Neubau.

„Wer ein Gebäude wie dieses aus dem Jahr 1950 und weiteren Veränderungen aus 1985 untersucht, findet mittlerweile garantiert Altlasten, zum Beispiel Asbest“, erklärte Stefan Hajek den Räten. „Wir haben alle relevanten Gewerke geprüft und festgestellt, dass nicht nur Böden und das Mauerwerk Mängel aufweisen. Für eine weitere Unterbringung von Kindern hier müssten Heizung und Elektrik in jedem Fall auch erneuert werden.“

Momentan sind in dem Gebäudetrakt, der an das frühere Gemeindeamt anschließt, in zwei alten, ebenerdigen Gruppenräumen sowie im Keller („Maulwurfgruppe“) drei verschiedene Gruppen für Krippe und Kindergarten untergebracht. Im Fall einer Sanierung müssten die Kinder in Container-Räume umziehen, wie sie schon seit längerem hinter besagtem Gebäude aufgestellt sind.

Allein für diese Lösung hat das Ingenieurbüro rund 240 000 Euro während der Umbauzeit veranschlagt, für die Sanierung des Traktes beträgt die Schätzung zwischen 850 000 und 900 000 Euro. Bei der Kostenüberprüfung für einen kompletten Abriss dieses Gebäudeteils samt Gemeindeamt veranschlagen die Experten inklusive Neubau etwa 1,4 Millionen Euro. „Diese Lösung hätte mehrere Vorteile“, sagte Hajek: „Wir würden, da wir diesen Neubau weiter südlich anlegen wollen als den bisherigen Trakt, dann auch mehr Platz für den gemeinsamen Garten im Freigelände zwischen den Trakten gewinnen. Die Kinder könnten bis zur Fertigstellung des Neubaus in ihren bisherigen Räumen bleiben.“

Eine Sanierung, rechnete Hajek dagegen vor, „würde etwa 97 Prozent der Neubau-Kosten verschlingen“. Konfrontiert mit diesen Zahlen und der Feststellung von Bürgermeister Hans Wiesmaier, „dass das Projekt keinen Aufschub duldet, auch wegen möglicher Zuschüsse“, entschied sich der Gemeinderat einstimmig für eine Neubau-Lösung. Der Rathauschef betonte, dass es sich hierbei „nicht um eine Erweiterung des Kinderhauses handelt, sondern um eine Ertüchtigung von Altbestand“. Da das Gremium zeitgleich auch den Abbruch des alten Lehrerhauses an der Schulstraße genehmigt hat, ist eine spätere Kinderhaus-Erweiterung Richtung Süden bei Bedarf jedoch durchaus denkbar.