Immer mehr Kinder kommen auch freitags

„Schule ist heute nicht mehr bloß Schule, und sie verändert sich stetig.“ Diese Bilanz zog Bürgermeister Hans Wiesmaier in der Gemeinderatssitzung am Dienstag zum Thema Offene Ganztagesschule (OGTS). Schulleiterin Gisela Leitsch und Nicole Floßmann, die Pädagogischen Leiterin, hatten die Einrichtung dem Gremium vorgestellt

Fraunberg – Derzeit kümmern sich sieben Betreuerinnen um insgesamt 71 Kinder – 44 Mädchen und 27 Buben. Dabei hat sich seit der Gründung der OGTS vor drei Jahren nicht nur die Zahl der Kinder vervielfacht. Auch die Herausforderungen an die Lehr- und Betreuungskräfte sind in der Zwischenzeit enorm angestiegen.

Floßmann erläuterte bei den Rahmenbedingungen, dass alle Schulkinder der Klassen 1 bis 4 aus den Schulen in Reichenkirchen und Maria Thalheim für die Ganztagesschule angemeldet werden können. Zwei Tage pro Woche ist die Mindest-Buchung, die Kinder werden dann in Maria Thalheim kostenfrei bis 14 oder 16 Uhr betreut, ein Mittagessen kostet 3,50 Euro am Tag extra.

Freitags, so Schulleiterin Leitsch, gebe es außerdem bis 14 Uhr ein Betreuungsprogramm. Das ist allerdings vom Freistaat nicht bezuschusst und kostet die Eltern fünf Euro. Mittlerweile kommen aber, weil viele Eltern berufstätig sind, 24 Kinder regelmäßig auch freitags.

So sehr Wiesmaier das schulische Betreuungsengagement lobte, so sehr tadelte er im gleichen Maß die politisch Verantwortlichen: „Wir werden hier nicht genügend unterstützt und im Regen stehen gelassen. Ich werde aber nicht aufhören, unsere Forderungen nach oben zu tragen.“

Manche Eltern können zu Beginn eines Schuljahres noch nicht genau abschätzen, welche Betreuung ihr Kind braucht. Doch der staatliche Zuschuss-Geber gewährt nur Unterstützung für jene Dienste, die schon von Beginn an gebucht wurden. So passiert es laut Floßmann, dass spätere Änderungswünsche nicht mehr berücksichtigt werden. Dazu Rathauschef Wiesmaier: „Wir werden hier als Gemeinde flexibel bleiben und niemanden abweisen, auch wenn das zuschussschädlich ist.“

Für Erstaunen und Raunen im Gemeinderat sorgte das Thema Hausaufgaben-Betreuung. Denn in der OGTS wird großer Wert darauf gelegt, dass die Kinder ihre Hausaufgaben dort selbstständig und in Eigenverantwortung erledigen. Sie bekommen dabei Unterstützung von den Mitarbeiterinnen, doch es besteht kein Anspruch darauf, dass Hausaufgaben vollständig erledigt oder korrigiert sind. Leitsch: „Was in der Schule nicht erledigt wird, ist zuhause nachzuarbeiten.“

Die Versuchung für die Schüler, nicht nur an Schulisches denken zu müssen, ist allerdings groß. Denn nachmittags gibt es ein großes Freizeit-Angebot, bei dem sich die Kinder sowohl körperlich in diversen Sport-AGs austoben oder ihre Kreativität auf verschiedenen Gebieten ausleben können. Derweil müssen sich Betreuer und Lehrer auf den detaillierten Tagesablaufplan konzentrieren. Floßmann: „Es darf zum Beispiel nicht passieren, dass ein Kind um 14 Uhr in den Bus steigt und nach Hause fährt, obwohl es bis 16 Uhr bei uns gebucht ist.“

