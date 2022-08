600 fahrende Schmuckstücke im 100-Einwohner-Ort

Von: Friedbert Holz

Ihren Deutz-Standmotor, Baujahr 1933, Typ MIH 336, brachten die Gast-Oldtimerfreunde aus Thann beim Kemodinger Festtag unter großem Interesse zum Laufen. © Thomas Obermeier

Riesenandrang herrschte beim Oldtimer-Treffen in Kemoding. Vereinschef Rudi Obermeier sagte überwältigt: „Wir sind an der Kapazitätsgrenze.“

Kemoding – Kaum zu glauben, was plötzlich alles an historischen Fahrzeugen aus Garagen im Landkreis ans Tageslicht kommt, wenn die Oldtimer-Freunde Kemoding zu ihrem Treffen laden – diesmal im 20. Jubiläumsjahr (wir berichteten). „100 Einwohner hat unser kleiner Ort, heute aber stehen über 600 verschiedene Motorräder, Autos, Feuerwehr-Fahrzeuge und Traktoren auf unserer Veranstaltungsfläche“, bilanzierte Vereinsvorsitzender Rudi Obermeier . Im gleichen Moment stöhnte er, glücklich und erschöpft zugleich: „Wir sind an der Kapazitätsgrenze“.

Schon auf der Hinfahrt Richtung Oldtimerstadl waren historische Raritäten zu bewundern. Teils im Schneckentempo, teils in rasanter Fahrt bewegten sich die Besitzer mit ihren „Schätzchen“ nach Kemoding, um sich mit anderen zusammen zu zeigen und im Austausch zu fachsimpeln. Selbst der Besucher-Parkplatz konnte die Auto-Schar kaum fassen, ein langer Stau auch am Bewirtungsstand.

„In über einer Stunde bin ich mit meinem Fendt Dieselross aus dem Jahr 1939 von Erding hierher getuckert“, erklärte Besitzer Günter Gregorek und zeigte stolz noch die Original-Papiere seines alten Traktors. Neben ihm stand Stefan Aicher aus Berglern mit seinem Eicher 16 von 1952. „Den hatte mein Urgroßvater einst neu gekauft. Äußerlich zeigt er deutlich Patina, technisch aber ist er topfit wie am ersten Tag“.

Etwas moderner präsentierte Günther Hinterseer aus Taufkirchen sein uramerikanisches Gespann: Als Zugfahrzeug ein Ford-3000-Traktor mit einem Dreizylinder-Motor und 48 PS, auf dem Hänger dahinter ein wesentlich kleineres Gerät. „Das ist ein John Deere Garden Trecker mit 8 PS, ich benutze ihn nur noch zum Rasenmähen und Schneeräumen“.

Auf eigener Achse ist ein hellblaues zierliches Goggomobil TS 250 Coupé von Udo Schumertl aus Hörlkofen hingefahren. Um den Winzling standen viele Bewunderer. Auch aus dieser Ära stammte die 60 Jahre alte, schicke DKW-Limousine 1000 S de Luxe in Weinrot von Stefan Bachmaier aus Landersdorf.

Dass viel Arbeit für den Erhalt eines Oldtimers nötig sind, bewies die 13 Jahre lange Aufbauphause eines Wartburg 311 Coupé: Gerd Trippner aus Neuching hat den einstigen Automobil-Stolz der DDR aus drei desolaten zu einem nun herrlichen Auto vereint, kann damit sogar 120 km/h fahren.

Viele weitere Geschichten gäbe es zu erzählen von englischen und italienischen Traum-Roadstern, von bayerischen Luxuslimousinen oder von Youngstern der Firmen Porsche und Mercedes. Wer die Begeisterung für diese Schmuckstücke gesehen hat, vermag sich kaum vorzustellen, wie groß einmal der Schmerz sein wird, wenn das Verbot für Verbrenner ansteht.

