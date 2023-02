Orchesterverein Fraunberg: Vorfreude auf runden Geburtstag und Konzert im Bürgersaal

Von: Klaus Kuhn

Führen den Verein ins Jubiläumsjahr (v. l.): Karolina Zollfrank, Sabine Schierl, Christian Korn, Lisa Fränzke-Widl, Anita Riedmann, Marko Callovini, Anni Gfirtner und Birgit Schlinger. Auf dem Bild fehlt Ute auf dem Hövel. © Klaus Kuhn

Der Orchesterverein Fraunberg bereitet sich auf einen runden Geburtstag vor: Im kommenden Jahr wird der rührige Verein 20 Jahre alt und hat sich schon mal den Saal im Gasthaus Rauch in Grucking gesichert, um das Fest musikalisch und auch sonst gebührend feiern zu können.

Fraunberg – Vorsitzender Christian Korn gab das in der Jahreshauptversammlung bekannt, nannte aber noch kein konkretes Datum. Ein Dank des Vorsitzenden galt der Gemeinde Fraunberg für die Überlassung des Proberaums und für den Zuschuss.

Das nächste Konzert ist für den 19. März um 18 Uhr im Bürgersaal geplant. Zweite Vorsitzende und Kulturreferentin im Gemeinderat, Anni Gfirtner, geht davon aus, dass es wohl nur mit Anmeldung zu machen sei, schon wegen der begrenzten Platzzahl. Eine Weile überlegten die Mitglieder, wie sie es mit der Bewirtung in der Pause hinkriegen können. Es sei ja noch recht früh im Jahr. Gespielt werden soll nach aktuellem Planungsstand unter anderem „Legenden“ von Antonin Dvorak, aber auch die Symphonie Nr. 101 in D-Dur „Die Uhr“ von Joseph Haydn. Nachgedacht wird auch über das Märchen-Ballett Opus 71 von Pjotr Iljitsch Tschaikowski „Der Nussknacker“. Und bei einem derart großen Programm, so eine Meinung in der Versammlung, müsse auch eine Pause sein. Aber trocken? Über alles das wird noch nachgedacht.

Keine Bedenkzeit brauchte die Versammlung bei den anstehenden Wahlen. Aus familiären Gründen hatte Pia Lex ihren Rücktritt als Kassierin eingereicht, machte aber deutlich, dem Verein weiterhin verbunden sein zu wollen. Ihre Nachfolgerin ist Anita Riedmann, die einstimmig gewählt wurde. Korn bleibt Vorsitzender mit Gfirtner als Stellvertreterin. Sabine Schierl bleibt Schriftführerin, Birgit Schlinger kümmert sich um die Pressearbeit. Beiräte sind Marko Callovini, Dirigentin Ute auf dem Hövel und Lisa Fränzke-Widl, wobei Letztere sich auch der Jugendarbeit widmet. Christoph Spranger und Maria Kornberger prüfen die Kasse. Karolina Zollfrank ist Notenwartin.

Noch einmal musste nachgedacht werden, und zwar bei den Verbandsbeiträgen: Fast 400 Euro muss der Orchesterverein dafür berappen, Mitglied im Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester zu sein, also in dessen bayerischem Landesverband. Und da wurden jetzt die Dirigentenzuschüsse gestrichen, wie Korn melden musste. Bei einer Kasse, die gerade mal so noch schwarze Zahlen schrieb, wurde das zum Thema. Korn war aber vorbereitet auf kritische Nachfragen und betonte den Vorteil, dass es beim Verband eine Notenbibliothek gebe, auf die der Verein schon habe zurückgreifen können. Und es gebe doch das eine oder andere interessante Seminar. Genau dieses Angebot aber erwies sich unter den Mitgliedern als noch nicht allzu bekannt. Korn versprach, hier den Informationsfluss zu verbessern.

Sein Versprechen, in nur 30 Minuten mit den Regularien durch zu sein, konnte der Vorsitzende bei so viel Diskussionsbedarf dann doch nicht ganz einlösen. Am Ende konnten sich die Mitglieder dann aber doch noch ihrem eigentlichen Vereinszweck widmen, die Instrumente auspacken und zur Probe übergehen.