Diebstahl eines Zigarettenautomaten vereitelt

Von: Hans Moritz

Kohle oder Kippe? Darauf dürfte es der junge Dieb abgesehen haben (Symbolfoto). © Werner / IDA News

Da traute ein Zeuge seinen Augen nicht: In der Nacht auf Donnerstag hat ein junger Mann in Fraunberg versucht, einen kompletten Zigarettenautomaten aus der Wand zu hebeln und zu stehlen.

Fraunberg - Als der Täter den Zeugen bemerkte, ergriff er die Flucht. Die Polizei durchstreifte die Umgebung – mit Erfolg: In Reichenkirchen traf sie den Mann an. Der ergriff mit seinem Wagen zunächst die Flucht. Doch die Beamten konnten ihn einholen und in Helling stoppen. Es handelt sich um einen 20-Jährigen. Im Wagen wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt. Am Ende war der junge Mann geständig. ham