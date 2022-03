„Nicht alle hundert Meter einen Sandkasten“

Unser Symbolbild zeigt den Spielplatz an der Ringstraße in Berglern.

Fraunberger Gemeinderat diskutiert über Spielplatzverordnung, hat aber noch keine Lösung parat

Von Friedbert Holz schließen

Nun hat auch der Fraunberger Gemeinderat über die Spielplatzverordnung diskutiert. Er hat aber noch keine finale Lösung parat. Ein heißes Thema sind Ablösezahlungen.

Fraunberg – Seit die neue Spielplatzverordnung, eine Novellierung der bayerischen Bauordnung, bekannt ist, sorgt sie für Verwirrung, Unsicherheit und Unmut in den Gemeinden. Neben der Stadt Erding und Finsing (wir berichteten) auch in Fraunberg, wo der Gemeinderat am Dienstag in seiner Sitzung viel Hirnschmalz dafür investierte, wie das Ganze denn umzusetzen sei. Im Kern geht es wie berichtet um Ablösezahlungen für Spielplätze. Eine Satzung lässt nach der Beratung noch auf sich warten, es muss einiges geklärt werden.

Die neue Regelung besagt, dass bei mehr als drei Wohneinheiten ein Bauwerber die Pflicht hat, einen Spielplatz zu bauen. Alternativ hat er die Möglichkeit, sich mittels einer Ablöse aus dieser Pflicht „freizukaufen“. Diese Summe, die jede Gemeinde definier für sich definieren soll, ist dann dort zweckgebunden für Kinder- und Jugendarbeit zu verwenden.

„Im Grundsatz“, meinte Bürgermeister Hans Wiesmaier, „macht es Sinn, für Kinder mehr Spielplätze an einem Ort zu schaffen. Denn während früher ein Grundstück noch rund 800 Quadratmeter groß war und damit für den Nachwuchs auch viel Auslauf bot, reden wir aktuell nur noch über halb so große Parzellen“.

Dass Grundstücke nicht mehr so groß wie früher sind, hat elementar mit der Preisentwicklung zu tun. Und hier beginnt die Rechnung für die Gemeinden auch schwierig zu werden: Wie hoch darf eine solche Ablöse sein, die ja künftig jedem Bauwerber schon bei der Antragstellung eines Bauplatzes genannt werden muss? Schafft eine Gemeinde aber von sich aus einen neuen Bebauungsplan, muss sie von vorneherein für ein genügend großes Spielareal sorgen. „Wir werden genau abwägen müssen, welchen Weg wir gehen“, so Wiesmaier, „wir wollen ja nicht alle 100 Meter einen Sandkasten haben“.

Die Verordnung besagt, dass ein Spielplatz, den ein Bauwerber zu verantworten hat, „mindestens 40 Quadratmeter“ aufweisen muss. Zudem ist bei den dort installierten Geräten „ein ausreichender Fallschutz“ für die Kinder zu gewährleisten. Schließlich sind für Zustand, Ausstattung und Erhalt des Platzes ebenfalls die Bauwerber verantwortlich.

Sich in die Ablöse zu flüchten, also eine Lösung nur mit Geld von allen Bauherren, ist laut Wiesmaier aber auch nicht möglich. Gemeinderat Christian Gruber (WG Reichenkirchen) hatte danach gefragt in der Annahme, „dass viele Gemeinden doch eigentlich nur mit dem Ablösegeld rechnen“. Um zu einem konkreten Ergebnis zu kommen, hat sich Friedhelm Eugel, Geschäftsführer der Verwaltung, an eine Beispielrechnung gemacht: „So wäre für sechs Wohnungen, jede 80 Quadratmeter groß, etwa ein gemeinsamer Spielplatz mit 60 Quadratmetern umzusetzen. Soll nun eine alternative Ablöse errechnet werden, hängt das stark davon ab, welchen Prozentsatz eine Gemeinde von ihrem Bodenrichtwert dafür ansetzt. Das kann schnell in höhere fünfstellige Bereiche gehen.“

Billig, darin sind sich die Ratsmitglieder einig, werden Spielplätze in der Zukunft nicht, Ablösen dafür aber genauso wenig. Der Gemeinderat wird das Thema noch mal auf den Tisch bekommen.