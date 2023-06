Fraunberg will auch einen Bauernmarkt

Start für den 16. September geplant – Diskussion um Nutzungskonzept für Jägerhaus

Ausgedacht haben sich die Idee drei Gemeinderätinnen, umgesetzt werden soll sie erstmals am 16. September:

Fraunberg – Fraunberg möchte an diesem Tag einen Versuchsballon namens Bauernmarkt starten. Aber auch ein Nutzungskonzept für das Jägerhaus sowie das Bayern-Projekt „Streuobst für alle“ wurden vom Vorstand des Gemeindeentwicklungs-Vereins bei der Sitzung im Bürgersaal diskutiert.

„Andere Gemeinden in unserer Nachbarschaft haben bei sich bereits einen Bauernmarkt etabliert. Auch wir könnten – mit einer idealen Location unter dem Dach des Gemeindezentrums – einmal im Monat einen solchen Markt veranstalten“, regte Anni Gfirtner an, Dritte Bürgermeisterin und neben Traudl Fischer und Maria Pfeil eine der drei Initiatorinnen.

Gedacht ist dabei an den jeweils dritten Samstag im Monat, an dem regionale Anbieter von 8 bis 14 Uhr ihre Waren anbieten könnten. Als Sortiment stellt sich der Verein vor allem Obst und Gemüse der Saison vor, aber auch Nudeln, Honig und Milchprodukte, Fisch und Fleisch. Auch Bäcker und Metzger aus der Gemeinde sowie der Nachbarschaft sollten eine Verkaufs-Plattform bekommen. Wasser- und Stromanschlüsse sind vorhanden, könnten gegen einen Kostenbeitrag genutzt werden.

„Wir wollen dabei keine Konkurrenz zu bereits bestehenden Hofläden sein, auch diese Anbieter sind herzlich willkommen“, betonte Gfirtner. Sie und ihre Mitstreiterinnen sehen in einem solchen Markt aber auch einen neuen Kommunikations-Treffpunkt, der mit Angeboten wie Blumen, Deko-Materialien und vielleicht sogar mit musikalischer Unterhaltung noch attraktiver gemacht werden könnte. Im Mitteilungsblatt und auf der Gemeinde-Homepage soll demnächst für einen solchen Markt geworben werden.

Bürgermeister Hans Wiesmaier sieht hier durchaus Bedarf: „Wir stellen fest, dass lokale und regionale Wertschöpfung zunehmend von der Bürgerschaft geschätzt wird.“ Dazu hat der Verein nun eine erste Projektgruppe gestartet.

Wesentlich schwieriger gestaltet sich der Fortgang beim Jägerhaus hinter dem Gemeindezentrum. Zwar ist ein Raumkonzept für das historische Gebäude vorhanden, jedoch fehlt noch ein passendes Nutzungskonzept. „Dieses ist aber unbedingt nötig, um Zuschüsse zu bekommen“, erinnerte Wiesmaier den Vereinsvorstand, „denn ohne staatliche Fördermittel, im Idealfall 70 Prozent der anfallenden Kosten, können wir dieses Projekt nicht stemmen“. Das Haus, so der Rathauschef, sei durchaus renovierbar, eine Entkernung samt darauf folgender Sanierung sei sinnvoller und rentabler als ein Abriss. Aber es müsse vor allem mit Leben erfüllt werden.

Die Nachbarschaftshilfe habe bereits Interesse an einer Nutzung gezeigt, auch ein Reparatur-Treffpunkt, eine Strickrunde oder Angebote der Volkshochschule seien hier vorstellbar, war sich der Vorstand einig. Weitere Ideen werden gerne angenommen. Wenn dieses Nutzungskonzept fertig gestellt ist, soll es zur Entscheidung in den Gemeinderat. Erst dann, so Wiesmaier, könne es zu einer Förderanfrage beim Amt für ländliche Entwicklung kommen.

Schließlich stand noch das Projekt „Streuobst für alle“ auf der Tagesordnung, ebenfalls vom Amt für ländliche Entwicklung initiiert. Die Behörde fördert Anträge, die mindestens zehn und maximal 100 Obstbäume umfassen, als Sammelbestellung einer Gemeinde. Damit erhält jeder Interessent pro Obstbaum bis zu 45 Euro ersetzt. Um diese Bestellung soll sich Traudl Fischer als Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Fraunberg kümmern, zusammen mit ihren Vereinskollegen aus den beiden anderen Ortsvereinen.