Fraunberg will „nicht ins Blaue hinein planen“

Fraunbergs Gemeinderat hat den Haushalt für das laufende Jahr besprochen. Das Gesamtvolumen: gut 14 Millionen Euro.

Fraunberg – „Der Haushaltsplan für das laufende Jahr ist um rund 520 000 Euro reduziert worden gegenüber dem Vorjahr“, erklärte Bürgermeister Hans Wiesmaier dem Gemeinderat in dessen Sitzung am Dienstagabend. Und er lieferte auch gleich die Erklärung dazu: „Wir mussten uns etwas bei den Ausgaben zurücknehmen, wir können nicht alle unsere Vorhaben selbst finanzieren. Schließlich sind wir doch in großer Abhängigkeit vom Freistaat, der uns mit Schlüsselzuweisungen unterstützt.“

Gesamtvolumen: 14,2 Millionen Euro

Trotzdem umfasst das Zahlenwerk der Gemeinde immer noch knapp 14,2 Millionen Euro, wovon rund acht Millionen auf den Verwaltungshaushalt entfallen und 6,1 Millionen auf den Vermögenshaushalt. „Zur Halbzeit unserer Wahlperiode“, so Wiesmaier, „können wir stolz darauf hinweisen, dass wir auch heuer einen großen Teil der Investitionen für unsere Kinder leisten. Vor allem die energetische Situation im erweiterten Kinderhaus St. Florian mit immer noch rund 600 000 Euro schlägt zu Buche, für drei weitere Gruppenräume steht eine solche Verbesserung demnächst an“.

60 Schulanfänger in drei Klassen

Auch was die Schule angeht, muss Fraunberg weiter viel investieren. Denn für das neue Schuljahr im Herbst werden rund 60 Erstklässler in möglicherweise dann drei ersten Klassen erwartet, auch wollen immer mehr Kinder in die Offene Ganztagsschule nach Maria Thalheim. „Wir hoffen hierfür nicht nur auf weitere Fördergelder, sondern auch auf viel Gewerbesteuer.“ Immerhin habe die Gemeinde, was den Energiebedarf angeht, vorausschauend geplant, auch deshalb, weil vorwiegend regionale Anbieter für Strom und Wärme die Gemeinde belieferten.

Ins Detail ging dann Kämmerer Hermann Hofer. So gehören neben einem um 200 000 Euro höheren Ansatz an Gewerbesteuer (jetzt 1,3 Mio. €) auch mehr Geld für die Schülerbeförderung (plus 120 000 €) zu den Einnahmen im Verwaltungshaushalt, an Schlüsselzuweisungen erhält Fraunberg rund eine Million Euro vom Freistaat.

Weniger Stellen als anderswo

Bei den Ausgaben fallen vor allem die Personalkosten in Höhe von rund 1,37 Millionen Euro auf, „obwohl wir in unserer Verwaltung“, so Wiesmaier, „weit unter der vergleichbaren Stellenbesetzung ähnlich großer Orte im Landkreis liegen“. Mehr veranschlagt wird auch für die Schulen und die Beförderung der Schulkinder (plus 60 000 €), für die Betriebskostenförderung nach dem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (plus 100 000 €), für den Unterhalt von Straßen (plus 23 000 €), für die Abwasserbeseitigung (plus 32 000 €).

Kreisumlage steigt um 250 000 Euro

Der Landkreis fordert nun 2,47 Millionen Kreisumlage, also gut 250 000 Euro mehr als im Vorjahr. Im Vermögenshaushalt werden Einnahmen von rund 3,2 Millionen Euro erwartet, die sich vor allem aus dem Verkauf von Grundstücken im neuen Gewerbe-Mischgebiet Pillkofen und am St. Michael-Weg ergeben, aber auch aus Fördergeldern und der Investitionspauschale.

Größere Ausgaben sind heuer geplant für den Kinderhaus-Erweiterungsbau (rund eine Mio. €), die Dorferneuerung Reichenkirchen (600 000 €), für die Erschließung des Gewerbe-Mischgebiets Pillkofen (950 000 €), für Brückensanierungen in Riding und Grafing (450 000 €) sowie für die Luftreinigung in gemeindlichen Innenräumen (jeweils rund 480 000 €). Die Sanierung von Heizung und Lüftung in der Schulturnhalle Maria Thalheim kommt auf rund 420 000 Euro. Damit umfassen die Ausgaben im Vermögenshaushalt rund vier Millionen Euro.

Schuldenstand: 3,2 Millionen Euro

Bedingt durch viele Investitionen, auch in der Vergangenheit, hat Fraunberg derzeit rund 3,2 Millionen Euro Schulden, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 800 Euro pro Einwohner/in entspricht. Bis zum Jahresende erwartet die Gemeinde dank der planmäßigen Tilgung dann rund 200 000 Euro weniger Schulden, eine Kreditaufnahme ist heuer nicht vorgesehen. Schließlich fällt die Zuführung zum Vermögenshaushalt auch etwas geringer aus. Waren es in 2021 noch gut 1,5 Millionen Euro und im Vorjahr 523 000 Euro, so sind für dieses Jahr nur noch rund 340 000 Euro geplant.

Damit verfügt die Gemeinde Ende 2023 über Rücklagen in Höhe von gut 600 000 Euro, die aber bis zum Ende der Wahlperiode 2026 auf etwa 840 000 Euro anwachsen sollen. So der Ansatz.

Der Gemeinderat gab zum Schluss einstimmig grünes Licht für den Haushaltsplan. Wiesmaier betonte, „dass wir angesichts knapper Kassen nicht ins Blaue hinein planen, sondern für den tatsächlichen Bedarf, der sich vermutlich auch im nächsten Jahr wieder steigern wird“.