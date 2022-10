Fraunberger Delegation besucht Gemeinden im Elsass

Von: Friedbert Holz

Zu Gast im Elsass: die Fraunberger Delegation bei ihrem Ausflug. © privat

Der gegenseitige Austausch unter den Gemeinden findet nicht nur innerhalb eines Landkreises statt, auch über Landesgrenzen hinweg treffen sich Lokalpolitiker zum Blick über den Tellerrand. So ist nun bereits zum dritten Mal eine Delegation des Fraunbergs Gemeinderats ins Elsass gereist.

Fraunberg – Die Delegation nutzte den Ausflug, um sich bei den Nachbarn aus Frankreich über Themen der Orts- und Wirtschaftsentwicklung sowie der Landwirtschaft über deren Vorgehensweise und Problemlösungen zu informieren.

Reiseleiter der gut zwei Dutzend starken Besuchergruppe war wieder Dr. Michael Stumpf, ehemals tätig beim Amt für ländliche Entwicklung in München. Durch dessen gute Kontakte zu Gemeinden im Elsass und die Mithilfe von Fraunbergs dritter Bürgermeisterin Anni Gfirtner entstand ein Programm über drei Tage, das neben viel Information auch die Besichtigung geschichtsträchtiger Punkte bot – neben der bekannten elsässischen Gastlichkeit mit lokalen Spezialitäten.

„Wir wollten einen interessanten Bogen spannen zwischen einer interkommunalen Bildungsreise und einer Vertiefung unserer Völkerfreundschaft, die mittlerweile ja bis hinein in kleinere Gemeinden wie Fraunberg reicht“, umriss Bürgermeister Hans Wiesmaier den Sinn dieses Ausflugs.

Alle Teilnehmer bezahlten die Fahrt aus eigener Tasche, dafür bekamen sie viel zu sehen und zu hören. Die Tour begann mit einem Programm in der Stadt Barr. Dort gaben deren Bürgermeisterin Nathalie Kaltenbach und Suzanne Lotz, Rathauschefin aus Goxwiller, der Besucherschar einen Eindruck davon, was Kommunalallianz im benachbarten Frankreich bedeutet. Am nächsten Tag begrüßte Bürgermeister Jean-Pierre Piela die Gäste in seiner kleinen Gemeinde Breitenbach im Weilertal und sprach über nachhaltigen Tourismus und ein Projekt zwischen drei Orten. Dabei konnten Feuchtflächen oder Obstgärten in der Nähe des Gemeindezentrums besichtigt werden, ebenso ein Bio-Hof mit Selbstvermarktung, ein gemeinsames Altenheim und ein Projekt für sozial Schwache.

Bei der Rückfahrt wurde den Fraunbergern noch das Bayerndenkmal von 1916 auf dem Friedhof von Ingersheim präsentiert, und es ging in die Altstadt von Colmar.