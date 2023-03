Fraunberger Feuerwehr freut sich aufs Fest

Beförderte und treue Mitglieder (v. l.) Vize Markus Nettinger, Vorsitzender Georg Atzberger, Feuerwehrmann Niklas Zehetner, Bürgermeister Hans Wiesmaier, Feuerwehrmann Kilian Vogler, Christoph Kober (Kreisbrandinspektion), Georg Daschinger, Hubert Lex, Georg Weber, Kommandant Thomas Daschinger, 2. Kommandant Andreas Neumaier. © Freiwillige Feuerwehr Fraunberg

Mit 63 Mitgliedern war die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Fraunberg im FC-Vereinsheim so gut besucht wie schon lange nicht mehr. Kein Wunder, denn ein großes Fest steht an.

Fraunberg – Georg Atzberger berichtete über alle Aktivitäten und Ereignisse des vergangenen Jahres. Höhepunkte waren ihm zufolge das Dorffest, die Christbaumversteigerung, die Sammelaktion für die Ukraine, das Kirchenpatrozinium und die Jahresabschlussfeier. Größter Punkt war aber die Vorbereitung auf das heuer stattfindende 150-jährige Gründungsfest. Am 17. Mai geht’s los mit dem Bieranstich am Gemeindezentrum und einem Wattturnier. Tags drauf ist ein Landkreistreffen der Böllerschützen mit anschließender Vatertagsfeier mit bayerischer Unterhaltung. Es spielt die Moosrand Musi auf. Der 19. Mai beginnt mit einem Altennachmittag der Gemeinde, im Anschluss ist ein Weinfest mit der Patyband Grove Garage. Am 20. Mai findet ein Kabarettabend mit dem Witzweltmeister Fonse Doppelhammer statt. Und am 21. Mai ist ein feierlicher Festgottesdienst geplant.

Laut Kommandant Thomas Daschinger sind aktuell 53 Aktive in der Feuerwehr. Das Feuerwehrhaus wurde mit einer Notstromeinspeisung versehen. Im Fall eines länger dauernden Stromausfalls kann von einem Notstromaggregat aus eingespeist werden. In einem Not- oder Katastrophenfall ist das Feuerwehrhaus Anlaufstelle für Bürger, die Hilfe benötigen, und daher in diesem Punkt grundzuversorgen. Schwerpunkte in diesem Jahr waren die Einsätze bei einem Wohnungsbrand in Grucking, ein Verkehrsunfall in Fraunberg Strogenstraße, eine eigeklemmte Person in einem Klettergerüst im Kinderhaus Fraunberg, der Brand einer landwirtschaftlichen Halle in Großhündlbach und ein Verkehrsunfall an der ED 1 mit eingeklemmter Person.

Jugendwart Tobias Ott informierte über die fünf neuen Mitglieder der Jugendfeuerwehr: Lisa-Marie Pfanzelt, Lena Käsmaier, Leopold Maier, Lukas Megele und Manuel Zehetner. Derzeit sind 14 Jugendliche in der Jugendwehr aktiv. Am Projektmarathon der Kreisjugendfeuerwehr nahm man zusammen mit den Jugendfeuerwehren Maria Thalheim und Reichenkirchen teilgenommen. Es wurde ein alter Taubenkobel zum „schöner Wohnen“, wie Bürgermeister Hans Wiesmaier es nannte, restauriert.

Vom Bereich Atemschutz berichtet Georg Neumaier über die Einsatzschwerpunkte beim Wohnungsbrand in Grucking und dem Brand einer Lagerhalle in Großhündlbach. Aktuell seien 16 Atemschutzgeräteträger bereit. In diesem Jahr wird Niklas Zehetner die Ausbildung dazu ablegen. Über Bereitschaft zur Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger würde sich Neumaier freuen, wie er sagte.

Wiesmaier zeigte sich beeindruckt. Er bedankte sich bei Vorsitzendem Georg Atzberger für den bestens geführten Vereinsbereich und bei den Kommandanten Daschinger und Andreas Neumaier für ihre Führung im aktiven Bereich. Der Feuerwehr Fraunberg wünschte er im Jubeljahr viel Glück und bezeichnete es als eine große Ehre, die Schirmherrschaft beim Gründungsfest übernehmen zu dürfen.

Auch Christoph Kober von der Kreisbrandinspektion war beeindruck: „Das sind gute Voraussetzungen dafür, dass der Schutz in der Gemeinde Fraunberg gewährleistet ist. red

Beförderungen/Ehrungen:

Beförderung zum Feuerwehrmann: Kilian Vogler, Niklas Zehetner. Maschinistenlehrgang: Hubert Lex. 40 Jahre Dienstzeit: Georg Weber, Georg Daschinger. 10 Jahre Dienstzeit: Michael Treske. 30-jährige Vereinszugehörigkeit: Stefan Angermaier, Simon Selmeier sen.