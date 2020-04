Fraunberger findet Impfscheine aus dem Jahr 1885 auf seinem Dachboden

Einen ganz besonderen Fund, der bestens zur aktuellen Situation passt, hat der 80-jährige Bartholomäus Lechner aus Großhündlbach (Gemeinde Fraunberg) auf seinem Dachboden gemacht: die Impfscheine seiner Großmutter Anna, geborene Lechner, Hausname Peterbauer, aus Auerbach.

Großhündlbach – Lechners Oma hatte im Oktober 1884 das Licht der Welt erblickt. Der rosa Impfschein (siehe Foto)zeigt die erste Pocken-Pflichtimpfung innerhalb ihres ersten Lebensjahres am 26. Mai 1885. „Der graugrüne Impfschein verweist auf die Wiederholungsimpfung gut zehn Jahre später, am 9. Mai 1896“, erklärt der einstige Landwirt zu seinen ganz besonderen Fundstücken.

Mit Hochdruck suchen derzeit Forscher einen Impfstoff und Medikamente gegen das Coronavirus. Auch die Gefahr, sich mit Masern anzustecken, ist heutzutage so hoch wie lange nicht mehr. Seit März 2020 müssen Eltern, deren Kinder neu in Kita oder Schule aufgenommen werden, nachweisen, dass diese gegen Masern geimpft sind. Das hat der Bundestag mit dem Masernschutzgesetz zu Jahresbeginn beschlossen. Der Bundesverband der Kinder und Jugendärzte hatte schon seit Jahren eine gesetzliche Impfpflicht gefordert.

Dass es bereits eine Impfpflicht 1874 im Deutschen Reich gab, wissen viele Bürger heute gar nicht mehr. Bereits im Deutschen Reich wurden 1874 alle Deutschen durch das Reichsimpfgesetz verpflichtet, ihre Kinder im Alter von einem und zwölf Jahren gegen die Pocken impfen zu lassen. In der BRD bestand in den Jahren 1949 bis Ende 1975 eine allgemeine Impfpflicht gegen die Pocken, die danach bis in die 1980er Jahre eingeschränkt auf Kinder im Alter von einem und im Alter von zwölf Jahren fortbestand. Rechtsgrundlage der Impfpflicht war noch immer das Reichsimpfgesetz von 1874.

In den 1950er Jahren wurde diese Impfpflicht diskutiert, weil sie nach Meinung von Kritikern gegen das im Grundgesetz verankerte Persönlichkeitsrecht verstoße. Das Bundesverwaltungsgericht entschied 1959, dass die Impfpflicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei. tom