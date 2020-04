Fraunberger Rathaus trotzt der Corona-Krise

Den Start in seine fünfte Amtszeit als Bürgermeister hat er sich bestimmt anders vorgestellt: Hans Wiesmaier, 59, als Fraunberger Rathauschef von den Wählern bestätigt, muss sich wie alle seine Kollegen mit derzeit schwierigen Arbeitsbedingungen befassen. Auch in Zeiten der Corona-Krise gibt es viel zu tun, schließlich muss eine Gemeinde weiterhin „funktionieren“, will der nahtlose Übergang in eine neue Amtsperiode gut vorbereitet sein.

VON FRIEDBERT HOLZ

Fraunberg– „Die Arbeit hier ruht nicht, einige meiner Mitarbeiter und ich selbst sind nahezu jeden Tag hier im Rathaus, um anfallende Vorgänge zu erledigen“, sagt Wiesmaier.

Er stellt gleichzeitig eine andere Qualität in den Telefonaten mit Bürgern fest: „Die Gespräche laufen auf einer anderen Ebene als sonst ab. Viele Fraunberger sind in Detailfragen verunsichert, brauchen mehr unseren Rat, manchmal auch seelischen Beistand. Deshalb geben wir nicht nur Auskunft, sondern versuchen auch, Optimismus zu verbreiten.“ Schließlich gelte es, nichts liegen zu lassen, was sich an Bürgerbegehren, zum Beispiel Bauanträgen, angesammelt habe.

Und so läuft derzeit nicht nur ein Notbetrieb, geschützt etwa durch Glaswände im Standesamt, wo beispielsweise Sterbefälle gemeldet werden können. Wiesmaier hat auch für eine Sitzung am 14. April einen Ferienausschuss gebildet, um vor allem Bauanträge diskutieren und im positiven Fall genehmigen zu können. „Dazu haben wir, entsprechend der Zusammensetzung im aktuellen Gemeinderat, fünf Ratsmitglieder aus den Wählergemeinschaften (WG) bestimmt, die von allen Mitgliedern im Gremium Zustimmung erhielten: von der WG Maria Thalheim Anni Gfirtner und Bartholomäus Algasinger, von der WG Reichenkirchen Hans Rasthofer und Maria Pfeil, und von der WG Fraunberg Traudl Fischer.“

Haberl-Nachfolger steht schon fest

Darüber hinaus kümmert sich Wiesmaier um die anstehende Geschäftsordnung für die kommenden sechs Jahre seiner fünften Amtsperiode. Und auch das Tagesgeschäft wartet: Denn in Reichenkirchen wird fleißig an der Neugestaltung des Dorfplatzes gearbeitet, in Maria Thalheims Turnhalle müssen demnächst alle Leuchten ersetzt werden.

Zudem muss der Kontakt zu seinen Bürgermeister-Kollegen gehalten werden, aufgrund der besonderen Situation diesmal digital. „Es ist zwar ungewohnt, sich über den Bildschirm auszutauschen, aber es funktioniert hervorragend. Dabei lernt jeder vom anderen, denn überall im Landkreis gibt es unterschiedliche Herangehensweisen in der momentanen Krise. In jedem Fall aber“, so Wiesmaier, „freue ich mich darüber, dass trotz vieler allgemeiner Regeln die Individualität unserer Gemeinde noch erhalten bleiben kann“.

Und er hat noch einen weiteren Grund zur Freude: Zwar ist sein bisheriger Kassenverwalter Stefan Haberl künftig neuer Bürgermeister in Taufkirchen. Aber ein Nachfolger wurde bereits gefunden. Er heißt Karl Fürmetz und kommt aus Hohenlinden. Dort hat er als Verwaltungsfachangestellter im Rathaus gearbeitet, jetzt befindet sich der 54-Jährige in seiner Probezeit und wird unterstützt von Kämmerer Hermann Hofer, der in Eitting zwar nicht zum Bürgermeister, aber in den Gemeinderat gewählt worden ist.