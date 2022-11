Fraunberger Sonnenstrom-Offensive

Von: Friedbert Holz

Freiflächen-Photovoltaik ist auch in Fraunberg angedacht. © deutsche werteholding/tb

Um Photovoltaik (PV) als Werkzeug für aktiven Klimaschutz nicht nur auf Dächern von Gebäuden, sondern auch auf Freiflächen nutzen zu können, hat die Gemeinde Fraunberg das Spezialbüro power2nature beauftragt, eine Analyse zu möglichen PV-Arealen auf ihrem Gebiet zu erstellen.

Fraunberg – Das Ergebnis wurde am Mittwochabend im Gemeinderat präsentiert: Theoretisch wären 1780 Hektar dafür geeignet, bei einem ebenfalls theoretisch errechneten Energiepotenzial von rund 1500 MWp, sogenannten Megawatt Peak, der Recheneinheit für Strom aus Solarzellen.

Alexandru Steininger von der Fachfirma relativierte die Zahlen im gleichen Atemzug schnell wieder: „Grundsätzlich sind einige Faktoren dafür bestimmend, ob es auf freien Flächen PV-Anlagen überhaupt geben kann. Denn 95 Prozent aller Eigentümer von technisch möglichen Grundstücken sagen Nein zu einer solchen Solaranlage, bei anderen wiederum sehen Netzbetreiber die Chancen nicht, Strom ins Netz einzuspeisen. Und letztlich hat ein Gemeinderat hier auch noch mitzureden.“

Die Spezialisten aus Forstinning (Landkreis Ebersberg) haben die rund 42 Quadratkilometer Fläche der Gemeinde auf die Tauglichkeit für PV-Freiflächenanlagen genau untersucht. Dabei mussten sie ungeeignete Standorte wie Wohnsiedlungen, Waldgebiete, Biotope, Flora-Fauna-Habitate und auch natürliche Fließgewässer von vorneherein ausschließen. Schließlich galt es, eine mögliche Bebauung von Bodendenkmälern, landschaftlichen Vorbehaltsgebieten und Vorranggebieten für Bodenschätze gut abzuwägen.

Experte Steininger empfahl dem Gemeinderat nach einem internen Entscheidungsprozess als weiteren Schritt, eine nichtöffentliche Informationsveranstaltung einzuberufen. Hierzu könnten alle Eigentümer von theoretisch geeigneten Flächen eingeladen werden. Diese hätten dann Gelegenheit, sich über PV-Anlagen auf ihrem Besitz zu informieren, „noch ganz unverbindlich und auch anonym“.

Eine erste Anfrage über die Bebauung von 14 Hektar sei schon bei power2nature eingegangen, so Steininger, der bei einer solchen Veranstaltung den Bedarf an möglichen Flurstücken eruieren will. Danach erst könne es zur Anfrage bei einem Netzbetreiber kommen, „im Idealfall gebündelt, denn die wenigsten Betreiber haben ein Interesse daran, ein vereinzeltes Grundstück weit entfernt von anderen PV-Anlagen anzuschließen – das Verhältnis von Anschlusskosten zu Ertrag muss stimmen“.

Ist schließlich ein möglicher Netzbetreiber in Aussicht, müsste der Gemeinderat noch über die entsprechende Flächenkulisse beschließen. „Und erst dann“, so Steininger, „stehen Entscheidungen dazu an, ob ein Grundstückseigner eine PV-Anlage selbst betreibt, sie an jemanden verpachtet, oder ob eine Gemeinde eine Genossenschaft mit Bürgerbeteiligung dafür gründet“. Letzteres ist beispielsweise in Berglern der Fall. Als letzter Schritt würde die Bauleitplanung erfolgen.

Bürgermeister Hans Wiesmaier sieht zwar „eine Priorität bei Dachflächen für Photovoltaik“, will sich aber keinesfalls auch größeren Anlagen außerhalb bebauter Gebiete verschließen. „Doch wir haben die Aufgabe und Pflicht, den schwierigen Spagat zwischen landschaftlich wertvollen Flächen und unserer Energieversorgung in der Zukunft zufriedenstellend für möglichst alle zu lösen.“

Auch weitere Stimmen aus dem Ratsgremium äußerten Bedenken wegen einer möglichen Überbauung wichtiger Acker- oder Wiesenareale. Steininger versteht diese besorgten Argumentationen, relativierte aber auch das landwirtschaftlich bebaute Land: „Von 100 Prozent Landwirtschaftsfläche werden in Deutschland im Durchschnitt gerade ein Fünftel genutzt, um Lebensmittel zu erzeugen, aber immer noch rund 60 Prozent nur für Futtergewinnung“, sagte er. Futter für weitere Diskussionen im Gemeinderat jedenfalls hatte der PV-Experte genügend geliefert.