Bürgerbeteiligung via Workshops

Die Entwicklung Fraunbergs zum zentralen Hauptort, der Ortsplatz in Reichenkirchen oder die Bewältigung von Starkregen: In der Gemeinde Fraunberg wird es auch künftig nicht langweilig. Bürgermeister Hans Wiesmaier ist dabei die Bürberbeteiligung ein Anliegen.

Fraunberg – Er ist noch ganz beseelt von jenem Fest, das er vor kurzem für ganz unterschiedliche Zielgruppen auf seinem Hof in Großhündlbach veranstaltet hat. „Wir hatten rund 150 Besucher, gutes Essen, eine flotte Musik, fast die ganze Gemeinde kam zusammen“, freut sich Fraunbergs Bürgermeister Hans Wiesmaier. Und obwohl er offiziell Urlaub hat, arbeitet er in den Ferien täglich an seinem Schreibtisch. „Dank einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und meinen Stellvertretern haben wir wieder viel auf den Weg gebracht“, zieht der 57-Jährige eine Halbjahres-Bilanz.

Wiesmaiers Bestreben ist es, über das Ende der Legislatur-Periode 2020 hinaus zu denken. Er will zusammen mit dem Gemeinderat, den Vereinen und Bürgern wieder Zukunftsworkshops veranstalten. Dort solle jeder seinen Beitrag einbringen, der zum Gelingen jener vielen Projekte notwendig sein könnte. Das übergeordnete Ziel ist für Wiesmaier die Entwicklung Fraunbergs zum zentralen Hauptort. Hier stehe vor allem die Fertigstellung und Erneuerung der Ortsmitte an.Aber auch die Gestaltung des Ortsplatzes in Reichenkirchen habe große Bedeutung, nachdem dazu viele Meinungen eingebracht worden waren .

„Eines der wichtigsten Handlungsfelder ist die Bewältigung möglicher Starkregen-Ereignisse“, so Wiesmaier. „Wir werden daher nach einer gemeinsamen Auftakt-Veranstaltung demnächst mit einzelnen Workshops in den Teilgemeinden beginnen. Dabei wollen wir gezielt und detailliert auf lokale Besonderheiten und Probleme eingehen, um letztlich individuelle Lösungen zu finden.“

Ein weiteres Großprojekt sei die Erweiterung des bestehenden Kinderhauses zum Familienzentrum. Im kommenden Jahr sieht der Bürgermeister hier schon erste Bauarbeiten zur Ausweitung für den dringend benötigten Mehrbedarf. Auch die Digitalisierung der beiden Schulen in Maria Thalheim und Reichenkirchen steht an; dort muss zudem das Dach des Schulhauses erneuert werden. „In einer ausgewiesenen Bildungsregion müssen wir mit der Zeit gehen, das sind wir unseren Kindern schuldig“, betont Wiesmaier. Und so sieht er auch den gerade entstehenden Radweg zwischen Reichenkirchen und Grucking als wichtige Verkehrsachse für Schüler an – „das dient letztlich der Lebensqualität“.

Optimistisch dank Geburtenüberhang

Apropos moderne Technik: Was den viel diskutierten Breitbandausbau in der Gemeinde angeht, hofft er, dass die tatsächlichen Kosten für die Versorgung von noch rund 100 Haushalten mit schnellem Internet mit 80 Prozent bezuschusst werden.

Schließlich bleibt noch – wie für alle Gemeinden im Landkreis – das Thema Wohnungsbau. „Die Frage muss stets lauten: Was passt zu uns? Wir können zwar nicht beliebig in die Höhe bauen, wollen aber die Orte im Inneren baulich verdichten, müssen über immer mehr Wohnungen auch für unsere Gemeinde-Angestellten und für Singles generell nachdenken. Schließlich, darüber sind wir sehr froh, haben wir einen Geburtenüberhang. Das lässt uns optimistisch nach vorne schauen.“

Mit dem bisherigen Jahr ist der Bürgermeister zufrieden. „Es gab zum Glück wenig Störfeuer, und wir konnten unser Motto umsetzen, nach dem wir Heimat gestalten und im Miteinander Verantwortung übernehmen wollen.“ Schließlich, so Wiesmaier, gelte es stets herauszufinden, „wie der Bürger tickt“. Kommunalpolitik könne nur dann erfolgreich und anerkannt sein, wenn es „Leitplanken“ gebe, innerhalb derer sich „so viele Akteure wie möglich einbinden, aber auch herausfordern lassen“. Das funktioniere in Fraunberg hervorragend und sei eines der Rezepte für den Erfolg des Gemeinwesens.

Friedbert Holz