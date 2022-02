Fraunbergs Schuldenberg wächst

Von: Friedbert Holz

Gesamtvolumen: 14,7 Millionen Euro. Der Fraunberger Gemeinderat hat den Haushalt 2022 genehmigt. Das Zahlenwerk umfasst 13 Prozent mehr als im Vorjahr, teilt sich dabei fast genau hälftig in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Fraunberg – Zu den wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt (7,3 Mio. €) gehören die Einkommensteuer (2,7 Mio. €), eine um zehn Prozent höher erwartete Gewerbesteuer (1,1 Mio. €) sowie Schlüsselzuweisungen (rund 900 000 €).

Bei den Ausgaben sticht vor allem die Kreisumlage mit jetzt 2,2 Millionen Euro hervor, rund 155 000 Euro mehr als im Vorjahr. Aber auch die Personalkosten in der Verwaltung (1,22 Mio. €), Betriebskosten für die Kinderbeförderung (1,25 Mio. €), Kosten für die beiden Grundschulen (290 000 €) sowie die Abwasserbeseitigung (290 000 €) schlagen kräftig zu Buche.

Im Vermögenshaushalt (7,4 Mio. €) werden die Einnahmen bestimmt von Fördermitteln. 2,7 Millionen Euro erhält die Gemeinde als Zuschuss für Baumaßnahmen wie neue Lüftungs- und Heizungsanlagen in den Schulen und für das Kinderhaus St. Florian. So ergibt sich eine Summe von rund 2,8 Millionen Euro, die laut Bürgermeister Hans Wiesmaier aber auch erforderlich ist, um alle notwendigen Sozialaufgaben stemmen zu können: „Ob diese Unterstützung auch künftig noch so hoch bleibt, wissen wir nicht. Doch ohne Hilfe von Land und Bund können wir steigende Anforderungen alleine vermutlich nicht mehr leisten.“

Denn auf der Ausgabenseite des Vermögenshaushalts stehen rund 5,2 Millionen Euro. Vor allem die Erweiterung des Kinderhauses (1,7 Mio. €) und eine erweiterte Lüftungsanlage dort (430 000 €) kosten viel Geld, aber auch der Grunderwerb für ein gemischtes Baugebiet (1 Mio. €). Daher ist für 2022 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von ebenfalls einer Million Euro geplant, eventuell in zwei Chargen.

Nach Abzug einer planmäßigen Tilgung ergibt sich zum Jahresende somit ein Schuldenstand von rund 4,3 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1070 Euro entspricht. „Das darf uns nicht wundern“, so Rathauschef Wiesmaier, „denn wir haben in den vergangenen Jahren gewaltig investiert. Wir haben Bauland geschaffen, ein neues Gemeindezentrum gebaut, die Offene Ganztagsschule in Maria Thalheim ebenso erweitert wie unser Kinderhaus. Und wir haben Immobilien erworben, um im Rahmen unserer Gemeindeentwicklung neue Projekte umsetzen zu können“. Trotzdem, rechnete Kämmerer Hermann Hofer vor, können in diesem Jahr noch 520 000 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Hofer berichtete auch, dass Fraunberg zum Ende des Haushaltsjahres vermutlich rund 540 000 Euro an Rücklagen aufweisen kann, „bis zum Jahr 2025 vielleicht sogar 660 000 Euro“, so Hofer.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern sollen vorerst bei jeweils 350 von Hundert bleiben, wenngleich Wiesmaier eine mögliche Erhöhung in naher Zukunft nicht ausschließen will. Erst einmal aber freue er sich, dass die Gemeinde „trotz einer knappen Personal-Decke“ noch alles gut stemmen könne. FRIEDBERT HOLZ