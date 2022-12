Aufführungen der Grundschüler in Reichenkirchen und Maria Thalheim fürs Leserhilfswerk

Das Weihnachtsspiel „Streit der Adventskerzen“ führten die Schüler der Klasse 2a aus Reichenkirchen unter Leitung von Klassenleiterin Andrea Scharstein bei der Weihnachtsfeier in der Reichenkirchner Schulaula auf. © Thomas Obermeier

Ein Erlös von 637,40 Euro kam bei Musikstücken, Gedichten, Tänzen und weihnachtlichen Aufführungen der Fraunberger Grundschüler zusammen. Dieser wurde an das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ gespendet.

Reichenkirchen/Maria Thalheim – Die Schüler der beiden Fraunberger Grundschulen in Reichenkirchen und Maria Thalheim stimmten am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, der in diesem Jahr auch der letzte Tag vor Heiligabend war, mit schönen musikalischen und künstlerischen Darbietungen auf die anstehenden Weihnachtsfeiertage ein.

Mit dem Erlös aus den Aufführungen unterstützen die acht Grundschulklassen aus der Gemeinde Fraunberg auch dieses Jahr das Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ des Erdinger/Dorfener Anzeiger.

In den einzelnen Klassen hatten die Pädagoginnen mit den Schülern darüber gesprochen, dass es auch Kinder gibt, denen es nicht so gut geht. Sofort seien die Schüler bereit gewesen, mit ihren Auftritten und den damit verbundenen Spenden diese Kinder zu unterstützen.

Schulleiterin Gisela Leitsch in der Turnhalle in Maria Thalheim und die stellvertretende Schulleiterin Sonja Wörner in der Reichenkirchner Schulaula konnten viele Eltern, die gekommen waren, um die Darbietungen ihrer Sprösslinge zu bestaunen, begrüßen. Mit dem Lied „Im Advent, im Advent“ eröffneten alle gemeinsam die Weihnachtsfeiern.

Fleißig hatten die Mädchen und Buben viele Musikstücke, Gedichte, Tänze und weihnachtliche Aufführungen einstudiert. Die Schüler der Klassen 1 bis 4 begeisterten zudem mit Gesang und Spiel an verschiedenen Musikinstrumenten wie Hackbrett, Klavier, Gitarre, Harfe, Flöte, Keyboard oder Schlagzeug.

Sandra Maier, Tochter von Busfahrerin Karolina Maier, bedankte sich im Namen des Busunternehmens Scharf bei den Buspolizei-Schülern, die täglich für reibungslose Fahrten sorgten, mit Geschenken. Am Ende sangen alle vier Klassen lautstark „Fröhliche Weihnacht“.

Der Elternbeirat beider Grundschulen bot vor der Veranstaltung und im Anschluss daran Glühwein, Kinderpunsch, Lebkuchen, Plätzchen und Stollen an. Der gesamte Erlös der freiwilligen Spenden für die Aufführungen der Kinder und der Elternbeiratsaktion kommen dem Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ der Heimatzeitung zugute. Auf den Cent genau 637,40 Euro sind am Ende dabei zusammengekommen.

von Tom Obermeier