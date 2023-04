Letzter bei Sektionsschießen: Frohsinn Reichenkirchen lässt sich die Laune nicht vermiesen

Die Besten (v. l.): Sektionsschützenmeister Andreas Ulrich, Linus van Renen (2. Platz Jugend/Reichenkirchen), Bürgermeister Hans Wiesmaier, Andrea Haindl (2. Jugend/Reichenkirchen), Andreas Floßmann (2. Schüler/Thalheim), Sebastian Adlberger (König Pistole/Rappoltskirchen), Adriana von Fraunberg (2. Schülerinnen), Sabine Klostermaier (LG-Königin/Rappoltskirchen), Franziska Pfanzelt (Königin Schülerinnen/Fraunberg), Johanna Ramm (Königin Jugend/Fraunberg), Lena Marie Käsmaier (Jugendpokal/Fraunberg), Maria Theresa Rosinger (2. LG/Thalheim), Heidi Wegmann (LG-Königin LG/Thalheim), Gerhard Zehetner (LG-König/Fraunberg), Andreas Häußler (2. LG/Thalheim), Alexander Huber (König Jugend/Grucking), Kilian Lanzinger (König Schüler/Grucking), Schützenmeister Manfred Rosenberger. © tom

Die Fraunberger Hubertus-Schützen sind souveräner Sektionsmeister geworden. Die Könige mit Luftgewehr und Pistole kommen beide aus Rappoltskirchen. Weniger erfolgreich waren indes die Reichenkirchener Frohsinn-Schützen, sie nahmen’s aber mit Humor.

Oberbierbach – Lob von allen Seiten gab es dafür bei der Preisverteilung im Gasthaus Strasser für die Bierbacher Gemütlichkeit, Ausrichterin des 59. Sektionsschießens der Gemeinde. Sieben Vereine hatten an den Schießwettbewerben von 1. bis 18. März teilgenommen. „Heute gibt’s für alle tolle Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von über 8000 Euro, die von der Geschäftswelt aus Nah und Fern gestiftet wurden“, sagte Gemütlichkeit-Schützenmeister Manfred Rosenberger. Bei beeindruckenden 347 Einlagen hatten 269 Schützen insgesamt 19 515 Schuss abgegeben. „Es ist fast gelaufen wie vor Corona“, berichtete Sektionsschützenmeister Andreas Ulrich begeistert. „Besonders erfreulich war, dass wieder viele Jugendliche – 47 – mitgemacht haben.“

Der gastgebende Bürgermeister Hans Wiesmaier freute sich: „Chapeau, das Sektionsschießen ist ein Aushängeschild für unsere Gemeinde. Für die jungen Leute lohnt es sich, sich für den Sport einzusetzen.“ Er selbst hatte mit 61 Ringen gegen Wartenbergs Gemeinde-Oberhaupt Christian Pröbst (52) klar die Nase vorn. Pröbst, der nach eigener Aussage zuvor noch nie einen Schuss an einem Schießstand abgegeben hatte, nahm das Angebot von Ulrich dankend an, für 2024 am Pesenlerner Schießstand zu üben.

Den Mannschaftswettbewerb gewann Hubertus souverän mit 1671 Ringen vor Immergrün Maria Thalheim (1633) und St. Ulrich Pesenlern (1630). Dahinter folgten Germania Grucking und Waldesruh Rappoltskirchen.

Überglücklich war Gastgeber Gemütlichkeit, dass er als Sechster diesmal den fast schon fest gebuchten letzten Platz abgeben konnte. Sehr zu seiner Freude hatten die Reichenkirchener Frohsinn-Schützen mit ihrem neuen Schützenmeister Manfred Obermaier ihr Visier schlecht eingestellt. Dafür durften sie sich bei der Siegerehrung ein paar Frotzeleien anhören. „Normalerweise wechselt man den Chef nicht schon vor einem Debakel aus“, war unter anderem zu hören.

Die Frohsinn-Mannschaft musste noch einmal tapfer sein, als ihnen Rosenberger mit großem Trara die Rote Laterne übergab. Für einen langen Nachhauseweg hatten die Bierbacher die Laterne auch noch an einen langen Tragestock angebracht, die Schützenmeister Obermaier trotzdem mit Humor entgegennahm.

Sektionskönigin mit dem Luftgewehr wurde Sabine Klostermaier mit einem 9,5 Teiler, Regent mit der Luftpistole Sebastian Adlberger mit einem 40,8 Teiler (beide Rappoltskirchen). Der Sektionsmeister im Luftgewehr-Wettbewerb ist Fraunbergs Schützenmeister Gerhard Zehentner (104,2 Ringe), in der Luftgewehr-Damenklasse siegte Thalheims Schützenmeisterin Heidi Wegmann (102,1 Ringe). Sektionsmeister bei den Luftpistole-Schützen wurde Alois Bauer (95,1/Thalheim).

Bei der Luftgewehr-Jugend männlich siegte Alexander Huber (97,4/Grucking), bei den Mädels Johanna Ramm (94,4/Fraunberg). Bei den Schülern setzten sich Kilian Lanzinger (92,5/Grucking) und Franziska Pfanzelt (95,8/Fraunberg) durch. Den Hans- Hintermaier-Schüler/Jugendpokal gewann Lena Marie Käsmaier von Hubertus Fraunberg mit 79,0 Punkten, Adolf Häusler (Immergrün) sicherte sich den Korbinian-Huber-Seniorenpokal. Die Meistbeteiligung ging knapp an Hubertus mit 63 Einlagen vor Immergrün (62).

Nach dem Preisverteilungsmarathon wurde gefeiert und getanzt. Für Partymusik und -beleuchtung sorgten DJ Werner Kobylak und Lichttechniker Chris vom Sound Service Wartenberg. Ausrichter der 60. Sektionsmeisterschaft 2024 sind dann die Frohsinn-Schützen.

Thomas Obermeier