Für Fraunbergs Feuerwehr kommt sogar die Sonne zurück

Teilen

Auf geht’s zur Festhalle: Angeführt von Fraunbergs Musiker Matthias Raupach am Akkordeon sowie dessen Kindern Sophia und Benedikt, zogen die Feuerwehrler mit vielen Bürgern im Schlepptau zum Zentrum der Feier am Sportgelände. © Thomas Obermeier

Mit einem großen Festauftakt, Ehrengästen und vor allem vielen Bürgern sind die Fraunberger Feuerwehrler am Mittwochabend in die fünftägigen Feierlichkeiten anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens gestartet.

Fraunberg – Um 17 Uhr legte der Festausschuss zu Worten und Gebeten von Diakon Christian Pastötter einen Gedenkkranz für die verstorbenen Vereinsmitglieder nieder. Anschließend zapfte Schirmherr und Bürgermeister Hans Wiesmaier bei pünktlich einsetzendem schönen Wetter am Gemeindezentrum das von ihm gestiftete 50-Liter-Fass Freibier souverän mit drei Schlägen an.

Vorsitzender Georg Atzberger war begeistert: „Seit zwei Jahren hat die Feuerwehr auf diesen Tag hin geplant. Der Festausschuss hat dann bis heute alles intensiv und perfekt umgesetzt.“ Nun freue er sich, dass es endlich losgehe. Er dankte allen Beteiligten für ihr großes Engagement und den unterstützenden heimischen Betrieben. Bei der Familie von Fraunberg bedankte er sich für die Nutzung des Festgeländes. An den fünf Tagen sei „garantiert für jeden etwas dabei für ein schönes Miteinander“. Bürgermeister Wiesmaier lobte die Feuerwehrler, die mit dem Fest für eine wunderbare Dorfgemeinschaft sorgten. „Fünf Tage müssen wir jetzt durchhalten“, animierte er die Bürger.

Anschließend wurde, angeführt von Musiker Matthias Raupach auf dem Akkordeon sowie dessen Kindern Sophia und Benedikt, zur Festhalle ans Sportgelände gezogen, wo es viel Applaus gab. In der umdekorierten Reithalle fand zum Festauftakt ein spannendes Wattturnier mit 56 Paaren statt. Den Hauptpreis (Tisch im Weißbräuzelt auf dem Erdinger Herbstfest für zehn Personen inklusive 20 Mass und zehn Hendl) holten sich die Gemeindebürger Christl Egger und Andrea Angermaier. Der 2. Preis, zwei Karten fürs GOP-Varieté-Theater in München inklusive Menü, ging nach auswärts, an Peter Rasthofer und Sigi Windl. Die 100 Euro für Platz drei erspielte sich der Fraunberger Franz Angermaier (Karrer) mit seiner Frau Resi. Den vierten Platz und damit 75 Euro gewannen die Bauunternehmer Josef Käsmaier senior und junior.

An Christi Himmelfahrt war am Nachmittag großes Treffen der Landkreis-Böllerschützen, danach griabige Vatertagsfeier mit der Moosrandmusi. Am Freitag beginnt um 13 Uhr der Seniorennachmittag für die Gemeindebürger, veranstaltet vom Landkreis. Ab 18 Uhr steigt ein Weinfest mit der Partyband Groove Garage und großem Barbetrieb.

Für Lacher sorgt am Samstag ab 19 Uhr der bekannte niederbayerische Witze-Kabarettist Fonse Doppelhammer. Und zum Finale am Sonntag ziehen die 17 Vereine und Co. nach dem Weißwurstessen zum Festgottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrer Richard Greul und Diakon Pastötter am Gemeindezentrum. Zum Mittagessen in der Festhalle gibt es Ansprachen und Übergabe der Erinnerungsgeschenke. Zur Unterhaltung spielt die Wartenberger Marktkapelle auf.

THOMAS OBERMEIER