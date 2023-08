Für Mitmenschen „gekämpft wie ein Löwe“

Von: Friedbert Holz

Hansjörg Walther ist im Alter von 86 Jahren verstorben. © Privat

Es gibt wohl kaum jemanden in der Gemeinde Fraunberg, der Hansjörg Walther nicht kannte. Denn er war auf sehr vielen Gebieten und in zahlreichen Vereinen aktiv, beliebt und bekannt vor allem für sein außergewöhnliches soziales Engagement. Nun ist er im Alter von 86 Jahren plötzlich verstorben.

Fraunberg – Walther hinterlässt seine Frau Annemarie (74) sowie die beiden Kinder Jens (56) und Anja (53). Geboren wurde er in Karlsruhe als zweites von sechs Kindern. Sein Vater war Soldat, er und seine Geschwister wurden während des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Mutter nach Gutach im Schwarzwald evakuiert. Als er nach über zwei Jahren zurückkehrte, wohnte die Familie in Rüppurr im Süden Karlsruhes. „Während des Krieges“, so erzählte er einmal, „konnte ich kaum in die Schule. Ich kam 1945 gleich in die fünfte Klasse und ins Realgymnasium nach Ettlingen, bis zur Mittleren Reife“.

Danach folgten eine landwirtschaftliche Lehre in Öhren sowie ein Jahr Weiterbildung in einem Baumzuchtbetrieb in Sussex (England). Über ein Stipendium schaffte es der junge Mann sogar in die USA, wo er seine landwirtschaftlichen Kenntnisse vervollständigte. Wieder zuhause, machte er noch das Abitur, begann ein Studium der Landwirtschaft in Augustenburg. Dieses schloss er in der Universität Hohenheim mit der Promotion und dem Diplom als Agraringenieur ab.

In den Landkreis Erding, zunächst nach Reichenkirchen, kam er 1972. Denn er hatte eine Stellung im Institut für Resistenzgenetik in Grünbach, einem Bereich der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, bekommen. Dort blieb er bis zur Pensionierung. Zwischenzeitlich hatte er mit seiner ersten Frau Gisela 1982 ein Haus in Fraunberg gebaut.

Seine beiden Kinder leben heute in der Lebenshilfe Erding. Dort übernahm er zusammen mit seiner Frau das erste Ehrenamt, die Begleitung von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. „Es war ihm ein großes Herzensanliegen, Interessen der Behinderten und ihrer Familien zu vertreten und sich für die Förderung und Begleitung bei Arbeit und Wohnen einzusetzen“, erinnert sich Fraunbergs Bürgermeister Hans Wiesmaier.

In sein Wirken fielen auch der Wohnheim-Bau 1997 und die Erweiterung 2007 zum ambulant betreuten Wohnen. Für diese Leistungen bekam das Ehepaar Walther 1991 das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Als sich 2012 im Gemeindeentwicklungsverein Fraunberg eine Projektgruppe zum Thema „Älter werden – Jung und Alt aktiv“ gründete, war Walther von Anfang an dabei. Daraus sollte sich dann auch die Nachbarschaftshilfe entwickeln, in der sich der Verstorbene 2014 als Mitgründer eintrug. Dabei war er vor allem seit Frühjahr 2014 im Flüchtlingshaus Grucking tätig, kümmerte sich unermüdlich um die Belange der Bewohner: Er fuhr Kinder zu Kindergarten und Schule, besorgte Kleidung und leistete Einkaufshilfe, stellte Aufenthaltsanträge, beschaffte Wohnungen, half bei Gängen zu Behörden, unterrichtete die Flüchtlinge aber auch in Deutsch und Mathematik.

„Bis zum Schluss“, erinnert sich Dritte Bürgermeisterin Anni Gfirtner, „war Hansjörg ein verlässlicher Begleiter für mehr als 40 Flüchtlinge. Er war aber nicht nur immer da für sie, er kämpfte auch wie ein Löwe für sie und ihre Interessen. Dabei machte er nie viel aus sich selbst, stellte sich nie in den Vordergrund. Für mich war er ein außergewöhnlicher Mann, mit dem ich gern diskutierte“. Unter anderem für diese Leistungen bekam Walther auch den Gemeinde-Preis „Der Fraunberger“.

Doch Walther pflegte auch viele private Interessen. So baute er mit Bernd Grabert 2001 die Abteilung Tennis bei der SG Reichenkirchen auf, und er initiierte den Bau des Tennisheims. Er war lange Jahre Tennis-Schiedsrichter, leitete die Ski-Gymnastik in der Turnhalle Maria Thalheim, lehrte 20 Jahre lang Skifahren im Skiclub Dorfen. Und er liebte die Musik: Im Salon- und Symphonieorchester der Kreismusikschule spielte er mit großer Leidenschaft sein Cello, wie später auch im Musikensemble I Tredici in Altenerding. Und er gehörte mit seinem Instrument seit 2004 zum Gemeindeorchester Fraunberg.

Daneben brachte der Verstorbene im Obst- und Gartenbauverein sein Wissen in der Baumpflege ein. „Seine große Passion aber war sein Garten, mit über 80 Spalierbäumen und experimentellen Versuchen verschiedener Obstsorten“, erinnert sich seine zweite Frau Annemarie. Schließlich stellte er auch seine Kompetenz im Gemeindeentwicklungsverein zur Verfügung, „er war für viele ein Ratgeber in unterschiedlichen Belangen“, so Wiesmaier.

Seine letzte Ruhestätte findet Hansjörg Walther auf dem Fraunberger Friedhof, heute um 14 Uhr ist seine Beerdigung.