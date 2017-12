Mariella ist das Erdinger Christkindl 2017

Das Christkind 2017 des Erdinger Landes heißt Mariella Rödel und wird in Tittenkofen zu Hause sein. Das Mädchen erblickte an Heiligabend um 12.02 Uhr mittags im Klinikum Erding das Licht der Welt.

Erding/Tittenkofen - Die Kleine und ihre Mama Melanie (28) überstanden den Kaiserschnitt problemlos. Auch der stolze Papa Andreas (34) war im OP dabei und kümmert sich seither rührend um seine kleine Familie. Kurios: Auch Mariellas Ururopa erblickte an einem 24. Dezember das Licht der Welt. Dass Geburtstag und Bescherung nun immer auf den gleichen Tag fallen, stört die Eltern überhaupt nicht. „Unser Kind ist einfach etwas ganz Besonderes“, meint Melanie Rödel schmunzelnd. „Es ist ein Segen“, freut sich der Vater. An sich hätte die Mädel erst am 2. Januar zur Welt kommen sollen, doch Mariella hatte es eilig. Umso braver sei sie nun, verraten die Eltern. Beide hatten sich bewusst fürs Klinikum als Geburtsort entschieden und sind sehr zufrieden.