Geheimrezept für ein langes Leben? „Glück, Arbeit und Familie“

Von: Friedbert Holz

Eine große Festgesellschaft freute sich mit Rosa Bichlmaier (vorne, Mitte, schwarzer Rock) über ihren 90. Geburtstag, darunter Vize-Bürgermeister Hans Rasthofer (hinten, 2. v. l.). © Friedbert Holz

Über eine riesige Gratulantenschar freute sich Rosa Bichlmaier, die im Gasthaus Weber in Bockhorn ihren 90. Geburtstag gefeiert hat. Die gesamte Verwandtschaft der Gruckingerin war zum Fest gekommen, um die noch sehr rüstige Seniorin hochleben zu lassen.

Grucking – Von ihren zehn Geschwistern, die mit ihr auf einem Hof in Mitterlern aufwuchsen, lebt nur noch ihr Bruder Anton Gerbl (84). Auch er war Gast bei der Feier seiner Schwester Rosa. Sie kam bereits ein Jahr nach der Geburt zu einer Tante nach Eitting, „denn meine Mutter konnte sich nicht um so viele Kinder kümmern“, erinnert sich die Jubilarin an eine trotzdem schöne Kindheit. Als sie aber sechs Jahre alt war, kamen der Krieg und damit viele schreckliche Erinnerungen: „Ich hatte immer viel Angst, als ich die Kühe hütete und oft in einen Graben flüchten musste, weil Tiefflieger über mich hinweg brausten.“

Im Alter von 16, nach ihrer Schulzeit, kam sie zurück zu Eltern und Geschwistern, begann eine Lehre als Schneiderin beim „Gruber-Schneider“ in Erding. In der Zwischenzeit hatte sie ihren Mann Matthias kennengelernt, einen Schreiner aus Tittenkofen. 1955 heirateten die beiden und zogen in ihr neues Haus in Grucking, wo sie noch heute lebt. Schon bald kamen ihre sechs Kinder zur Welt: Rosmarie Schäffler (67), Waltraud Maier (65), Rita Mahnke (63), Elfriede Whitney (60), Robert Bichlmaier (53) und Martina Brenninger (48). Mittlerweile gehören acht Enkel und zwölf Urenkel zu ihrer großen Familie. Ihr Mann verstarb 2010.

Bichlmaier, die „nie wirklich Zeit für Vereine hatte“, kümmert sich immer noch gerne um die Belange der in der Nähe lebenden Kinder, freut sich über Besuche und geht ihrem Hobby, dem Nähen, nach. „Schon früher verbrachte ich viel Zeit damit in meiner eigenen kleinen Nähwerkstatt, außerdem arbeite ich noch gerne in meinem Garten.“ Und sie erinnert sich mit Freude zurück an Reisen mit ihrem Mann, die sie nach Italien und Tschechien geführt haben.

Befragt nach dem Rezept für ihr rüstiges Auftreten antwortet die Jubilarin: „Ich hatte immer viel Glück in meinem Leben, habe stets und viel gearbeitet und freue mich immer, wenn ich meine Familie treffen kann.“ Mit ihr freute sich auch Fraunbergs zweiter Bürgermeister Hans Rasthofer, der ein Geschenk der Gemeinde und gute Wünsche im Gepäck hatte.