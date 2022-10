Gemeinde ehrt Absolventen: Lauter schlaue Fraunberger

Von: Friedbert Holz

Teilen

Tasse und Einkaufsgutschein erhielten die 30 jungen Fraunberger für ihre Abschlüsse. Ihnen gratulierte Bürgermeister Hans Wiesmaier. © Thomas Obermeier

Die Gemeinde Fraunberg ehrt bei einer kleinern Feierstunde 30 junge Bürger für ihre starken Abschlüsse.

Fraunberg – Ganz schön viele Ehrungen auf einmal: Ursprünglich hätte Fraunbergs Bürgermeister Hans Wiesmaier die 30 besten jungen Leute, einer schönen Tradition folgend, nach ihrer Ausbildung in der Gemeinderatssitzung geehrt. „Doch es hätte diesmal den räumlichen Rahmen gesprengt“, meinte der Rathauschef, und so gab es eine ganz besondere Veranstaltung im Bürgersaal.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Teils kamen die jungen Frauen und Männer alleine, teils mit ihren Eltern, um sich eine Tasse der Gemeinde sowie einen Einkaufsgutschein als Anerkennung für das Erreichte abzuholen. „Einige von euch haben zuhause bereits mehrere davon, manche schon fast ein Service“, lobte Wiesmaier den Ehrgeiz und Fleiß des lokalen Nachwuchses aus den unterschiedlichsten Berufsgebieten. „Gerade unsere Zeit braucht herausragende Leistungen. Ihr stellt die Spitze jener notwendigen Veränderungen dar, ihr gestaltet letztlich die Zukunft von uns allen“, sagte Wiesmaier. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von zwei Künstlerinnen am Hackbrett: Theresa Schraufstetter (Reichenkirchen) und Jana Venus (Berglern).

Die Geehrten:

Marie-Pettenbeck-Mittelschule Wartenberg: Mira Stuhlberger (Wohnort: Maria Thalheim/ Abschluss mit Note: Quali 1,8/ weiterer Berufsweg: Realschulabschluss);

Mittelschule Taufkirchen: Eric Pertersen (Maria Thalheim/Mittlerer Abschluss mit 1,9/ Fachoberschule), Luca Biedermann (Reichenkirchen/Mittlerer Abschluss mit 1,3 und Klassenbester/Fachoberschule);

Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding: Valentina Lara Kunisch (Fraunberg/Abitur mit 1,7/Ausbildung im Catering-Gewerbe);

Anne-Frank-Gymnasium Erding: Nicolas Seitz (Frankendorf/Abitur mit 1,4/Lehramtsstudium);

Staatliche Berufsschule Erding: Moritz Fischer (Fraunberg/Abschluss mit 1,0 als Kfz-Mechatroniker und Anerkennungspreis der Regierung/Triebwerksmechaniker), Annalena Straßer (Oberbierbach/ Abschluss mit 1,1 als Großhandelskauffrau und Anerkennungspreis der Regierung/Verkauf bei Spezialhandelsfirma), Moritz von Fraunberg (Fraunberg/Abschluss mit 1,6 im Fach Holztechnik und Innungsbester im Schreiner-Handwerk/Meistertitel oder Studium);

Staatliche Berufsschule Freising: Johannes Wagner (Grucking/Abschluss mit 1,0 als Werkfeuerwehrmann und Anerkennungspreis der Regierung/Flughafen-Feuerwehr München, evtl. Meistertitel), Michael Josef Pfoser (Maria Thalheim/Abschluss als Industriekaufmann mit 1,0 und Anerkennungspreis der Regierung/ Erdinger Weißbräu), Johannes Wiesmaier (Großhündlbach/Abschluss als Elektroniker mit 1,4, erfolgreiche Gesellenprüfung und Anerkennungspreis der Regierung/Meistertitel für Energie- und Gebäudetechnik);

Städtische Berufsschule für Industrie-Elektroniker München: Simon Gruber (Reichenkirchen/Abschluss mit 1,5/Automatisierungstechniker);

Städtische Berufsschule für Rechts- und Verwaltungsberufe München: Lisa Lechner (Riding/Abschluss als Verwaltungsangestellte mit 1,0/Verwaltungsgemeinschaft Oberneuching);

Städtische Berufsschule für Hotel-, Gaststätten- und Braugewerbe München: Erich Käsmaier (Maria Thalheim/Abschluss als Hotelfachmann mit 1,2 und Leistungsurkunde Münchens /Arbeit in Hotel);

Städtische Berufsschule für Bau- und Kunsthandwerk München: Stephanie Karbaumer (Pillkofen/Abschluss als Bauzeichnerin mit 1,0/Ausbildung zur Bautechnikerin);

Staatliche Berufsschule Mühldorf am Inn: Maximilian Klobensteiner (Tittenkofen/Abschluss als Land- und Baumaschinen-Techniker mit 1,0/Meistertitel);

Universität Passau: Julia Pfeil (Grucking/Bachelor für Medien und Kommunikation mit 1,3/Marketing und Öffentlichkeitsarbeit);

Staatsinstitut für Fachlehrer-Ausbildung an Berufsschulen: Manuel Höllinger (Bergham/Abschluss als Fachlehrkraft mit 1,38 /Meisterprüfung und Ausbildung zum Berufsschullehrer).

Musikalische Leistungen: Kreismusikschule Erding, bei Regional-Wettbewerb „Jugend musiziert“: Theresa Schraufstetter (Reichenkirchen/Erster Preis Hackbrett beim Landes-Wettbewerb), Michael Grün (Maria Thalheim/Erster Preis bei Akkordeon), Maximilian Haindl (Grucking/Erster Preis Landeswettbewerb Akkordeon), Christina Gäch (Reichenkirchen), Selina Bichlmaier (Tittenkofen) und Elisabeth Grün (Maria Thalheim/jeweils Zweiter Preis Hackbrett).

Verhindert waren: Robert Meier (Mittlerer Abschluss mit 1,78, Marie-Pettenbeck-Schule Wartenberg); Elias Pfanzelt (Abitur 1,2) und Stasa Smoljanovic (Abitur 1,7) am Anne-Frank-Gymnasium; Thomas Daschinger (Qualifikationsprüfung mit 1,98 beim Ausschuss für den Feuerwehrtechnischen Dienst in Bayern); Lisa Eberl (Master of Arts als Konferenz-Dolmetscherin mit 1,3 an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz) sowie Lena Rosenberger (Zweiter Preis Hackbrett bei „Jugend musiziert“).