Fraunberger Quartierskonzept für Energiewende: „Ein ganz neues Wir-Gefühl“

Ein Quartierskonzept gibt es auch für Wartenberg. Als „optimaler Standort“ für Freiflächen-Solarthermie gilt hier die Bgm.-Stuhlberger-Straße. In Fraunberg laufen nun ähnliche Planungen an.

Möglichst viele Bürger sollen an Bord gehen

Von Friedbert Holz

Was im benachbarten Markt Wartenberg und in Moosburg bereits erfolgreich läuft, könnte bald auch in der Gemeinde Fraunberg umgesetzt werden: ein so genanntes Quartierskonzept. Dabei geht es um die Energiewende, eine energetische Ortsplanung, vorwiegend um Nahwärme.

Fraunberg – Letztlich soll damit, unterstützt durch Förderzuschüsse von Land und Bund, der Verbrauch von Energie und damit CO2 gesenkt werden. Aber es könnte auch mehr Unabhängigkeit entstehen bei der Versorgung mit Energie, die dann aus regionalen Quellen stammt und neben einer größeren Wirtschaftlichkeit auch eine städtebauliche Aufwertung Fraunbergs mit sich bringt.

„Wenn Ihre Gemeinde dieses Konzept umsetzt, was eine Bereitschaft vieler aus der Bürgerschaft voraussetzt, wird ein ganz neues Wir-Gefühl entstehen“, prophezeite Dietmar Münnich, einer der beiden Geschäftsführer von dme consult aus Rosenheim. Das Unternehmen berät Gemeinden wie eben auch Wartenberg und war nun zu Gast im Fraunberger Gemeinderat.

Zu diesem Konzept gehört aber, wie Expertin Nicole Piegsa ausführte, mehr als nur Wärmeplanung: Die Sanierung von Gebäuden ist ebenso ein Bestandteil wie Einsparmaßnahmen, E-Mobilität oder die Begrünung in einem Ort. „Die KfW als Förderbank des Bundes unterstützt dabei auch Teilhabe als Teil der demografischen Ortsentwicklung, gibt allen Interessierten in einem so genannten Quartier die Möglichkeit zur Beteiligung“, so Piegsa. „Ein Quartier muss immer aus einem Bestand kommen, es geht also nicht um neue Wohngebiete auf der grünen Wiese. Es muss ein zusammenhängendes Gebiet sein, durchaus aber mit der Möglichkeit, direkte Nachbarschaft einzubeziehen.“ Daher könnte neben der Ortsmitte Fraunbergs auch das neue Gewerbe-Mischgebiet Pillkofen für das Projekt interessant sein, indem sich eventuell eine benachbarte Siedlung aus Reichenkirchen anschließt.

Förderung ist dabei vielfach möglich: etwa vom Amt für ländliche Entwicklung, vom Freistaat oder vom Bundesamt für Wirtschaft. Über ein KfW-Konzept winken für zwölf Monate 75 Prozent Förderung, ein Sanierungskonzept hätte anschließend eine dreijährige Laufzeit bei gleicher Förderung. Antragsteller kann die Gemeinde selbst sein oder eine Bürger-Genossenschaft. „Ohne Förderung können wir uns das keinesfalls leisten“, betonte Bürgermeister Hans Wiesmaier.

Tätig wird auch ein Sanierungslotse, der Bürgern individuell zur Seite steht und sie berät. Die Firma dme consult begleitet später auch bei der Umsetzung von neuen Wärmequellen, erstellt Sanierungsfahrpläne und Gebäude-Thermographie, lässt anhand von Bildern Dämmungsschwachpunkte an einem Haus erkennen.

Die Kosten für das Konzept belaufen sich für die Ortsmitte auf rund 45 000 Euro, für das Mischgebiet bei Pillkofen auf rund 62 000 Euro. Nach Abzug der Förderungen würden rund 10 000 Euro auf die Gemeinde entfallen.

„Beim Start des Projekts im zweiten Quartal 2023 wäre die Inbetriebnahme bis zur Heizperiode 2025/26 möglich“, sagte Münnich. Sollte sich Fraunberg dafür entscheiden, gäbe es vor der Umsetzung zunächst eine Bürgerversammlung mit näheren Auskünften sowie eine Aktion mit Fragebögen, um den Bedarf zu ermitteln.

Danach müsste ein Betreiber für die Umsetzung neuer Wärmequellen gefunden werden. Was die Kosten für den einzelnen Bürger angeht, gab es noch keine Zahlen vorzulegen. Münnich: „Das hängt davon ab, welcher Betreiber gefunden wurde und wie viele Teilnehmer am Quartierskonzept mitmachen.“