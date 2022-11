Fraunberger Gewerbeverein setzt auf den QR-Code

Von: Friedbert Holz

Vorsitzender Gerhard Hilger (stehend) freute sich über regen Besuch. Links: Schatzmeister Manfred Lechner. © Friedbert Holz

Werbung in eigener Sache zu betreiben, das sieht der Gewerbeverein Fraunberg als eine seiner Hauptaufgaben. In der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Strasser in Oberbierbach wurde dazu nicht nur ein neuer, moderner Flyer präsentiert. Es gab auch Hinweise, wie speziell über soziale Medien junge Leute für eine Ausbildung im heimischen Mittelstand angesprochen werden könnten.

Oberbierbach – „Die Zeiten haben sich auch bei uns geändert, Energiekosten steigen rapide, Insolvenzen in unseren Kreisen sind nicht auszuschließen“, schilderte Gerhard Hilger, der Vereinsvorsitzende, die aktuelle Situation. Er und seine 45 Mitglieder, von denen rund die Hälfte zur Versammlung gekommen war, wünschen sich gezieltere Unterstützung vom Staat, „nicht nach dem Gießkannen-Prinzip“. Denn die Mehrkosten, die in ihren Betrieben entstünden, ließen sich nicht auf Waren und Kunden umwälzen. Zudem gebe es viel zu wenige Berater im Landkreis, um bei akuten Problemen zu helfen.

Mit einer Ausnahme, wie Vize-Vorsitzende Christa Nett lobend hervorhob: das Arbeitsamt. „Hier ist nicht nur genügend Geld vorhanden, um aus Hilfskräften schließlich Fachkräfte zu machen. Nach dem Qualifizierungschancengesetz der Bundesregierung gibt es hier gute Weiterbildungsangebote und geschultes Personal, wir haben sehr positive Erfahrungen gemacht“, sagte Nett. So würden in Einzelfällen sogar Führerscheine für angehende Fahrer finanziert, und auf dem Bausektor gebe es Hilfen auch von den jeweiligen Berufsgenossenschaften.

Trotzdem, so stellte Claudia Scharf den neuen Werbeflyer in DIN-A5-Format vor, sei es elementar, dass der Gewerbeverein auf sich aufmerksam mache. In diesem Heft, das später drei Mal pro Jahr erscheinen soll, können sich alle Mitgliedsfirmen darstellen, am besten mit einem QR-Code. „Das ist genau das Werkzeug, auf das vor allem die jüngere Generation steht. Denn sie kann mit ihrem Smartphone diesen Code abfotografieren und so direkt den Internetauftritt einer Firma einsehen“, erklärte Scharf. Über diesen Weg, das zeigten bereits erste Erfahrungen, ließen sich sogar Bewerber für offene Stellen anwerben – „manchmal genügt dafür schon ein interessanter Satz auf Instagram“.

Um mit der Zeit zu gehen, braucht es auch Geld. „Da müssen wir gar nicht knausrig sein“, meinte Hilger, nachdem Schatzmeister Manfred Lechner seinen Bericht über die Vereinsfinanzen abgegeben hatte. Zwar hatte es im Vorjahr außer einer Spende an das Kinderhaus kaum Bewegung im Geldfluss gegeben, aber das Vermögen des Vereins von rund 10 000 Euro biete, so Hilger, „ein gutes Polster für weitere Aktivitäten“. Revisorin Sabine Pösl bestätigte eine saubere Kassenführung.

Lob kam auch von Hans Rasthofer, dem zweiten Bürgermeister. „Dank der regen Aktivität des Vereins ist die Gewerbesteuer in der Gemeinde von einst 200 000 Euro auf mittlerweile rund eine Million Euro angestiegen“. Mit diesem Geld könne sich die Gemeinde viel leisten, auch wenn es noch viele Bedürftige in der Gemeinde gebe, wie auch Anni Gfirtner, die dritte Bürgermeisterin, betonte.

Doch nicht nur über Geld wurde gesprochen: Hilger gab als Ziel aus, nach der langen Zeit der Pandemie auch wieder Firmenbesichtigungen anzugehen: „Wir wollen demnächst den Flughafen, den Weißbräu und die Therme besuchen.“

