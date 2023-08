Gläubige renovieren ihre Kirche in Lohkirchen selbst – Zuschüsse beantragt

Über 20 Helfer packen an, um die Filialkirche St. Martin zu retten. Bei den Arbeiten am Putz der Kirchenmauer (v. l.): Kirchenpfleger und Organisator Anton Maier, Andreas Haindl, Hans Schäffler, Markus Bichlmaier, Manfred Lechner und Alexander Lechner.

Weil das Ordinariat die Kostenübernahme für die Fassadensanierung der Kirche in Lohkirchen eingestellt hat, packen die Bürger nun selbst an.

Lohkirchen – „Wir lassen unsere Kirche nicht verkommen“, lautet die Devise der Filialgemeinde Lohkirchen und Tittenkofen. Seit 15 Jahren kämpft Kirchenpfleger Anton Maier mit Herzblut für die Außenrenovierung der Filialkirche St. Martin in Lohkirchen und ist hierbei die treibende Kraft. Weil das Ordinariat die Kostenübernahme eingestellt hat, packen die Bürger nun selbst an.

Zum Erhalt der Kirche im barocken Stil, die in den Jahren 1726 bis 1729 von Anton Kogler erbaut wurde und dem Hl. St. Martin geweiht ist, wurden im Vorfeld alle Vorbereitungen mit dem Architekten und dem Statiker getätigt. „Doch kurz vor Freigabe der Finanzen wurde der Antrag vom Ordinariat eingestellt“, berichtet Anton Maier. „Für uns unfassbar.“

Bei einem kurzfristig organisierten Treffen der Filialgemeinde der beiden Ortschaften Tittenkofen und Lohkirchen im Gasthaus Rauch in Grucking wurde dann beschlossen, mit den wenigen Rücklagen und viel Eigenleistung die Außenrenovierung selbst anzupacken. „Wir glauben und hoffen – nur so können die Gesamtkosten von stolzen 160 000 Euro gestemmt werden“, so Maier.

Die Gemeinde habe bereits einen Zuschuss von 5000 Euro zugesagt. „Weitere Zuschüsse von Landkreis, Bezirk, Bayerischer Landesstiftung und dem Landratsamt für Denkmalschutz haben wir beantragt, und einige davon sind zu unserer Freude auch schon bewilligt“, berichtet der Kirchenpfleger.

Mittlerweile habe das Ordinariat genehmigt, unter Aufsicht des Denkmalamtes und des erzbischöflichen Baureferates am unteren Teil der Kirchenmauer den alten Putz abzuschlagen und den neuen Putz selbst anzubringen.

Viele helfende Hände sollen das nun schaffen: „Mit gut 20 Helfern aus unserer Filialgemeinde, die sich dazu bereit erklärt haben mitzumachen, wollen wir die Arbeiten bis zum Frühjahr schaffen“, sagt Maier. „Wir freuen uns aber auch über jede Fachkraft, die uns ehrenamtlich beim Verputzen hilft“, so der Organisator. Nachdem verputzt ist, könne dann der Kirchenmaler beauftragt werden.

„Trotzdem sind wir auch auf Spenden aus der Bevölkerung und Geschäftswelt angewiesen, um unsere Heimatkirche zu erhalten“, betont Maier.

