„Wird nicht mehr lange halten“: Zwei Brücken in Fraunberg sind marode

Von: Friedbert Holz

Sanierungsfall: die Ridinger Strogenbrücke. © Obermeier

Zwei marode Brücken über die Strogen, eine in Grafing, die andere in Riding, bedürfen schon seit Längerem einer dringenden Sanierung. Fraunbergs Gemeinderat legte sich vorerst nur in einem Fall fest.

Fraunberg – Um sich einen Überblick über erforderliche Maßnahmen verschaffen zu können, beauftragte die Gemeindeverwaltung das Büro Brandl und Eltschig aus Freising mit einer genauen technischen Schadensanalyse. Nach längerer Abwägung von Kosten und Nutzen beschloss der Gemeinderat, die Grafinger Brücke mittels eines Ersatzneubaus zu sanieren, für Ridings Brücke ist erst noch die Förderung zu klären.

Hinsichtlich der Ursachen für die Schäden nannten die Fachleute für beide Brücken drei klassische Ursachen: Einerseits erzeuge Rost, bedingt durch Feuchtigkeit, über längere Zeit einen Sprengdruck im verbauten Metall, dadurch könne Beton abplatzen. Karbonalisierung heißt ein weiterer Prozess, bei dem sich CO2 aus der Umgebungsluft im Stahl einlagert und damit eine negative chemische Reaktion auslöst. Schließlich können Tausalze, die im Winter aufgetragen werden, in den Beton eindringen und einen Loch-Fraß auslösen.

Experte Felix Schmidt kam in seiner Analyse zu dem Ergebnis, dass vor allem der Überbau der Grafinger Brücke „vermutlich nicht mehr lange halten wird“, hier wird eine dringliche Sanierung empfohlen. Zwar seien die seitlichen Widerlager noch in einem relativ guten Zustand, die Fahrbahnplatte darüber jedoch müsse ersetzt werden.

Nach Diskussion über drei verschiedene Arten der Reparatur entschied sich das Ratsgremium für die Empfehlung des Fachbüros, statt des bisher 5,20 Meter breiten Überbaus nun einen Ersatzneubau mit dann sechs Metern Breite umzusetzen. Die Planungs- und Baukosten belaufen sich nach heutiger Schätzung auf rund 420 000 Euro, wegen der dann verbesserten Verkehrssicherheit ist eventuell mit einer staatlichen Teil-Förderung zu rechnen.

Nicht ganz so eindeutig stellt sich die Grundlage für eine Förderung bei der Brücke in Riding dar. Zwar sind auch hier die Widerlager noch ganz in Ordnung, doch die fünf Stahlbeton-Trägerbalken weisen viele schadhafte Stellen auf. Weil diese Brücke aktuell keinen Gehweg besitzt, aber von vielen Fußgängern frequentiert wird, empfehlen die Ingenieure hier ebenfalls einen Ersatz-Neubau, mit einem etwa 1,80 Meter breiten einseitigen Gehweg. Dafür würden allerdings rund 465 000 Euro Gesamtkosten entstehen, eine Chance zur Förderung sehen die Experten eher gering. Deshalb beschloss der Gemeinderat, erst zu prüfen, ob dafür ein Zuschuss zu erhalten ist. Ansonsten wäre als Provisorium auch eine einfachere Lösung für rund 80 000 Euro möglich.