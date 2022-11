Fraunberg: Großveranstaltung Christkindlmarkt

Riesig war der Andrang beim Christkindlmarkt in Maria Thalheim, hier bei der Eröffnung mit Bürgermeister Wiesmaier. © Thomas Obermeier

Großer Andrang herrschte beim zehnten Christkindlmarkt der Gemeinde Fraunberg, der diesmal über zwei Tage am Dorfplatz in Maria Thalheim stattfand.

Maria Thalheim – Bürgermeister Hans Wiesmaier freute sich am Samstag zusammen mit zahlreichen Gemeinderäten bei der offiziellen Eröffnung, dass nun nach Corona der Geist der Weihnacht zurückgekommen sei. Seinen Dank sprach er den Thalheimer Vereinen, federführend Petra Unterreitmeier und Feuerwehrvorsitzender Christian Obermaier, aus.

Der heimische Elektrobetrieb von Franz Obermaier hatte für Strom und Beleuchtung sowie Tonmeister Georg Bart für die stimmungsvolle Beschallung gesorgt. Die acht Doihamer Jagdhornbläser spielten zur Eröffnung und immer wieder am erstem Markttag auf. Bei fast winterlichen Temperaturen boten Vereine, Institutionen und Hobbykünstler aus der Gemeinde und der Umgebung an 15 geschmückten Buden ihre Basteleien, Adventsgestecke, Strickereien, Töpfereien, Schnitzereien und vieles andere zum Kauf an und veranstalteten Tombolas für den guten Zweck. Die Landfrauen buken Apfekiache, boten Kaffee und Bratapfellikör an. Die Vereine sorgten mit Glühwein, Punsch, Lebkuchen, Steak- und Würstlsemmeln, Pizza, und vielem mehr fürs leibliche Wohl.

Groß war der Andrang auch am Samstag, als die heimische Schauspielerin Theresa Sperling am Dorfstadl Märchen vorlas. Für Musik sorgte dabei die Thalheimer Familienmusik Grün, Elisabeth an der Harfe und Maria am Hackbrett. Am Sonntagnachmittag sangen die Thalheimer Grundschüler, begleitet auf dem Keyboard von Lehrer Stephan Gießmann. Eltern, Omas und Opas und die vielen Besucher waren begeistert von ihrem lustigen Weihnachtsgedicht „Das gestohlene Jesuskind“.

Auf die stade Zeit stimmten auch der Thalheimer Kirchenchor und die Rappoltskirchener Bläser, jeweils unter Leitung von Lambert Bart, ein. Auch der Nikolaus (Hans Sellmaier) schaute vorbei und hatte für die Kinder einen großen Sack voller Süßigkeiten dabei.

Parallel fand im großen Saal des Pfarrheims eine Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins zum Erhalt der Maria Thalheim Wallfahrtskirche statt, die Kathrin Wiesmaier organisiert hatte.

THOMAS OBERMEIER